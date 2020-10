Autobus affollato, gli studenti: «Ci sentiamo presi in giro e non sicuri»

«Ci sentiamo presi in giro e soprattutto non sicuri». Parla anche a nome degli altri studenti, la ragazza che ha voluto denunciare un problema su cui l'attenzione sembra essere calata. Il problema è quello dell'affollamento degli autobus che coprono anche lunghe tratte nella provincia di Verona e che per questo dovrebbero garantire spazi distanziati tra i passeggeri per ostacolare la diffusione del coronavirus. Il distanziamento, però, non può essere rispettato a causa dell'affollamento, come testimoniano le foto inviateci dalla giovane segnalatrice.

Le immagini sono state scattate ieri, 6 ottobre, poco prima delle 13.30 alla stazione di Verona Porta Nuova e sull'autobus della linea 164 che collega il capoluogo al lago.