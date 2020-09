Il Comune di Verona per la prima volta ha un'auto blu totalmente elettrica

Il Comune di Verona si dota per la prima volta di un'auto completamente elettrica. Questa mattina, 7 settembre, in Piazza Bra, Bmw Italia ha consegnato all'amministrazione comunale una Bmw 116d alimentata a diesel Euro 6 e una Bmw i3s elettrica. Una vera e propria novità quest'ultima, utile soprattutto per gli spostamenti urbani di sindaco e giunta, ad emissioni zero.

Alla consegna delle due vetture erano presenti il sindaco Federico Sboarina e l'assessore Edi Maria Neri, insieme a Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Andrea Gucciardi, direttore vendite Bmw, Roberto Olivi, direttore relazione istituzionali e comunicazione, e Dario Mennella, corporate direct and special sales manager.

Le due auto resteranno gratuitamente a disposizione del Comune per 24 mesi, grazie ad un comodato d'uso gratuito attivato a fronte della sponsorizzazione della casa automobilistica. Sulla fiancata dei due veicoli, infatti, è stato posizionato il logo «Bmw per il Comune di Verona». Prosegue così l'iniziativa «Un'autovettura in…Comune», attivata per ridurre la spesa pubblica, anche grazie alla sinergia con i privati che, in questo caso, mettono a disposizione un servizio a costo zero. A carico dell'ente, infatti, restano solo le spese per l'alimentazione delle due macchine e per il telepass.

«Si tratta della prima auto completamente elettrica in dotazione al Comune - ha dichiarato il sindaco - Un cambio di direzione importante, che mette al centro l'ambiente attraverso l'utilizzo di una mobilità sostenibile ad impatto zero. Un modello di riferimento per la cittadinanza che, anche in ambito privato, comincia a valutare una mobilità più attenta al rispetto e alla conservazione del nostro territorio. Un particolare ringraziamento al gruppo Bmw Italia, che a Verona ha iniziato il suo percorso a livello nazionale e che, oggi, con questa nuova collaborazione, in un certo qual modo torna a casa».

«Per il nostro gruppo è un piacevole ritorno a Verona - ha aggiunto il presidente Di Silvestre - Questa collaborazione è un chiaro esempio di mobilità sostenibile, a cui siamo lieti di partecipare mettendo a disposizione del Comune di Verona uno dei nostri ultimi modelli elettrici. Vincere un bando così importante e prestigioso è stata una grande possibilità per il nostro gruppo, da sempre in prima linea nello sviluppo di mezzi che consentano una mobilità ad impatto zero sull’ambiente».