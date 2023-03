Verona blu per l'autismo: in città un mese di appuntamenti volti a favorire consapevolezza ed inclusione 

«Verona è sempre più blu per l’autismo. In programmazione dal 30 marzo al 23 aprile quasi un mese di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome dello spettro autistico e favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono questa condizione». Lo annuncia una nota del Comune di Verona che poi prosegue elencando il vasto spettro di attività previste: convegni, attività formative, letture animate, laboratori didattici, esposizioni di arte inclusiva, passeggiate a cavallo e pet therapy. «Un calendario ampio e diversificato di attività, - spiegano da Palazzo Barbieri - per rafforzare sempre di più una manifestazione istituita nel 2019 dal Consiglio comunale e promossa dall’amministrazione attraverso gli assessorati alle politiche sociali e alle politiche educative scolastiche. Vi collaborano le diverse realtà del territorio, pubbliche e del privato sociale, che si occupano di diffondere la conoscenza dello spettro autistico, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo” che ricorre il 2 aprile».

La Biblioteca Civica e la Gran Guardia ospiteranno quest’anno la maggior parte delle iniziative, che si terranno però anche in altri luoghi della città e non solo. Alcuni degli appuntamenti di "Verona Blu" compongono anche la rassegna regionale "Euritmie: talenti speciali accedono alle arti", per dimostrare ancor di più lo stretto legame che unisce le due iniziative e la vocazione blu della nostra città sede del Centro di riferimento per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico all’interno dell' Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Ass. Ceni: «1 bambino ogni 77 potrebbe essere interessato dalla sindrome dello spettro autistico»

«Un lavoro di sinergia importante portato avanti da due assessorati – ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni – perché questa realtà interessa il sociale e soprattutto la scuola. È necessario ricordare che 1 bambino ogni 77 potrebbe essere interessato dalla sindrome dello spettro autistico. Per questo è essenziale che da parte di tutti vi sia conoscenza e consapevolezza. Questo programma è il risultato di un lavoro corale, realizzato grazie alla partecipazione di tante associazioni e istituzioni del territorio, che lavorano quotidianamente con bambini, ragazzi, ma anche adulti».

«Abbiamo lavorato per ampliare le iniziative su tutto il tessuto cittadino, e rendere più capillare la possibilità di partecipare – ha evidenziato l’assessora alle politiche educative scolastiche Elisa La Paglia –. La rassegna sarà inaugurata il 30 marzo con una mostra inclusiva in Biblioteca, dove saranno proposte anche letture animate per i più piccoli. Attraverso il percorso ‘Verona città blu", chi soffre della sindrome d’autismo è posto al centro e coinvolto in iniziative educative diverse. Questa rassegna mira a creare una città che sappia vedere l’altro da un punto di vista diverso, per comprenderne limiti e difficoltà ed imparare a gestire questo tipo di condizioni. Ringrazio le ex consigliere Bocchi e Adami che, nella passata amministrazione hanno fortemente voluto e sostenuto l’avvio di questa rassegna».

L'autismo, spiega la nota del Comune, è «un disturbo nel neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, sterereotipati e comportamenti ripetitivi e ad oggi riguarda 1 bambino ogni 77 nati. A causa della gamma di sintomi che varia per livello da individuo ad individuo l’autismo è ora chiamato "disturbo dello spettro autistico". Un disturbo che copre un ampio spettro di sintomi, livelli di abilità e disabilità che possono influire o meno nell’autonomia quotidiana e di vita».

Verona blu

Il programma delle iniziative di "Verona blu" è stato presentato questa mattina dalle assessore alle Politiche sociali Luisa Ceni e alle Politiche educative scolastiche Elisa La Paglia. Presenti il presidente Gruppo Asperger Veneto ODV Giovanni Giuseppe Marcolini, la presidente dell’associazione ASD Horse Valley - Corte Molon Linda Fabrello, la dirigente Scolastica Istituto Comprensivo di Montecchia e Roncà Patrizia Muscolino, la Coordinatrice del progetto Cinema all'Istituto Comprensivo di Montecchia e Roncà Luisa Gromeneda e Lara Tutone in rappresentanza degli sportelli Provinciali Autismo e Disturbi del Comportamento M.I.U.R. – Ufficio scolastico Regionale per il Veneto Scuola Polo Inclusione Verona IC Vigasio.

«Non è semplicemente un evento – ha sottolineato Giuseppe Marcolini –, ma una rassegna formativa in cui, giorno per giorno, saranno proposte iniziative diverse volte ad evidenziare cosa fare per l’autismo da diversi punti di vista. Non avremo solo le associazioni, ma anche realtà collaterali associative che ci coadiuvano negli interventi da realizzare. L’aspetto fondamentale è però la sensibilizzazione nei confronti dell’autismo, che sempre più sta emergendo».

Il programma delle iniziative

La rassegna prende il via giovedì 30 marzo in Biblioteca civica, con la mostra “Formae Mentis” esposizione di arte inclusiva che vuole essere un elogio alla differenza e all’inclusione, a cura di Matilde Nuzzo e Francesca Malverti. La mostra, in programma fino al 23 aprile, sarà inaugurata il 2 aprile alle 17.

Seguiranno: venerdì 31 marzo dalle 10 alle 12 nella sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, il progetto ‘Primi Soccorritori’, un percorso formativo e vademecum rivolto alle Forze dell’Ordine e di Primo Soccorso della provincia di Verona.

Sabato 1° aprile, dalle 9 alle 18 a Corte Molon, in via della Diga 17, l’iniziativa “Cavallo Blu”, con la proposta di attività abilitativa rivolta a bambini e ragazzi con DSA - Interventi Assistiti con il cavallo. Attività a cura di Michele Marconi. Prenotazione obbligatoria al numero 348 3979560 o e-mail francesca.cavadini@yahoo.com Asd Horse Valley.

Sempre il 1° aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, al Campo Sportivo CUS Verona in via della Diga 8, l’Accademy sede Verona INSUPERABILI propone attività di avvicinamento allo sport del Calcio con Team qualificato e specializzato. Prenotazione obbligatoria per le prove del pomeriggio al numero 347 2990573, e-mail%3Averona@insuperabili.eu. Alle 11, nella sala Farinati della Biblioteca Civica, presentazione della rivista Linea Gialla 2023 a cura del Gruppo Asperger Veneto e Fantastici 15.

Domenica 2 aprile, dalle 10 alle 17, al Centro Specializzato per gli Interventi Assistiti con gli animali “La Città degli Asini”, Parco Natura Viva di Bussolengo-Verona, “Incontriamo gli asini, i conigli e i cani” - Laboratorio esperienziale di relazione con gli animali rivolto a bambini e ragazzi. Prenotazione obbligatoria al numero 320 1508062 e-mail cittadegliasiniverona@gmail.com.

Alle 16 nella sala Nervi della Biblioteca Civica, al lettura animata de “Il Superpotere di Cressida” libro illustrato che racconta l'Autismo ai bambini, con l'animazione strampalata dei Muppets (replica alle ore 17) e alle ore 17, nella Protomoteca Biblioteca Civica, inaugurazione della Mostra “Formae Mentis". Dalle ore 19 la Biblioteca si colora di BLU con accensione della Biblioteca Civica di Blu.

Mercoledì 5 aprile, dalle 16 alle 18, spettacolo Blu a “Il Mangiabottoni” – Stravagante Hostel (via Giannatilio dalla Bona 8). Il 7 Aprile alle 17.30, in sala Farinati, presentazione del libro “L'invasione della fantasia”, a cura de I fantastici 15. L’8 aprile dalle 9 alle 12 sempre in sala Farinati convegno “Odontostomatologia e Disturbi dello Spettro Autistico. L'importanza di un percorso condiviso”. L’11 aprile alle ore 10 nella Loggia Fra Giocondo il corso di aggiornamento per giornalisti “Autismo e Asperger: cosa dire, come dirlo”, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Il 15 aprile dalle 20.30 alle 23 al Teatro Istituto Fortunata Gresner (stradone Antonio Provolo 18/43) concerto “Si, inno alla speranza” con T’ho trovato Vocal group. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno degli sportelli inclusione Verona, per informazioni lara.tutone@sportellinclusionevr.it.

Il 17 aprile dalle 9 alle 13 nella sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia proiezione del cortometraggio “Ad ogni singolo contatto” rivolto alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle secondarie di secondo grado, realizzato in collaborazione con Rete STEI. A seguire dibattito con il regista Salvatore Aiello, la Dirigente d’Istituto Patrizia Muscolino, la coordinatrice del progetto cinema Luisa Gromeneda e testimonianza di una ragazza/o Autismo livello 1 in collaborazione con lo Sportello Provinciale Autismo Verona. Dalle 8.30 alle 15 nella sala Polifunzionale della Gran Guardia, laboratori creativi “Un tuffo nel blu… Cosa troverò?”, per le scuole primarie a cura dello Sportello Provinciale Autismo Verona, scuola polo inclusione IC Vigasio.

Il 19 aprile, dalle 8.30 alle 13, nella sala Convegni alla Gran Guardia “Ciak si scopre: prospettive di blu”, proiezione per le scuole secondarie di secondo grado e intervento di ragazzi con autismo livello 1 a cura dello Sportello Provinciale Autismo Verona, scuola polo inclusione IC Vigasio. Dalle 8.30 alle 15 nella sala Polifunzionale della Gran Guardia “Il viaggio: nuove partenze e favolosi orizzonti… 1-2-3- Via!”, laboratori creativi per le scuole dell’infanzia a cura dello Sportello Provinciale Autismo Verona, scuola polo inclusione IC Vigasio. Tutte le informazioni sugli eventi in programma sul sito del Comune di Verona.