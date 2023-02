Due famiglie unite dal volo di un palloncino si riabbracciano sulle Dolomiti

Due famiglie unite dal volo di un palloncino e da un'amicizia che dura da più di quattro anni e che è stata più forte del coronavirus. Due famiglie, una veronese di Villafranca e l'altra ciociara di Paliano, si sono recentemente ritrovate sulle Dolomiti, a Plan de Corones, e si sono potute finalmente riabbracciare dopo questi anni difficili.

Un incontro che è stato raccontato da Daniele Flavi su Frosinone Today ma che parte dal Natale del 2018. Monia e Gabriele sono i genitori di tre bambini affetti da autismo: Derek, Colim e Lian. Vivono a Villafranca e dalla provincia di Verona hanno fatto volare un palloncino. Legato al palloncino c'era un messaggio di Derek, il quale chiedeva a Santa Lucia di guarire, di poter sentire la madre cantare o di poter giocare con gli altri bambini senza stare male.

Quel palloncino è volato per oltre 500 chilometri ed è atterrato a Paliano, in provincia di Frosinone, nel giardino di casa di Emanuele e Federica. La loro famiglia ha voluto raccogliere l'appello del piccolo Derek e da allora è nata un'amicizia che dura ancora e che si è potuta esprimere nei giorni scorsi sulla neve delle Dolomiti, dove le due famiglie si sono riviste dopo gli anni della pandemia e dove anno potuto passare delle splendide ore insieme.

«Rivedersi dopo tanto tempo e farlo nello splendido scenario del Plan de Corones è stato davvero emozionante - ha dichiarato a Frosinone Today Federica - Sentirli pronunciare i nostri nomi, parlare dei loro interessi, della scuola, sciare con loro è stata la conferma che tutto si può fare quando c'è l’amore ad ascoltare. Mamma Monia e papà Gabriele non mollano, ogni situazione si trasforma in opportunità per i loro piccoli, anche la lunga fila ad una seggiovia, o l'attesa per una pizza». E la madre di Derek ha aggiunto: «Quattro anni fa un Derek che non parlava e guardava nel vuoto ha lasciato volare in cielo un palloncino rosso esitante, che si posò qualche giorno dopo nel giardino di Emanuele Rastelli, Federica Collalto, Matteo e Gabriele. Chiedeva per sé ed i suoi fratelli di non soffrire più per quella quotidianità che gli altri danno per scontata. Continuiamo tutti a lottare perché Derek ed i suoi fratelli siano sempre più consapevoli delle loro abilità e poter realizzare i loro sogni e avere una vita indipendente e questo obiettivo lo raggiungeremo solo grazie a persone meravigliose come Emanuele, Federica, Matteo, Gabriele ed altri che come loro credono in noi e nei nostri bambini».