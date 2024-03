"Verona Blu", torna la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sulla sindrome dello spettro autistico

Prende il via martedì 2 aprile l’edizione 2024 di “Verona Blu”, la rassegna finalizzata a sensibilizzare sulla sindrome dello spettro autistico e favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono questa condizione. In programma, oltre all’accensione martedì alle ore 19 della Gran Guardia di blu, ci saranno diversi incontri di approfondimento e sensibilizzazione, testimonianze, musica, attività sportive e a contatto con gli animali, mostre, laboratori esperienziali e di teatro, per concludersi, domenica 21 aprile, con la Straverona per il sociale dedicata quest’anno proprio all’autismo.

«Credo che questa sia una bella tradizione del Comune di Verona che rappresenta un grande lavoro fatto in rete - commenta l’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni -. Ha il contributo di professionisti e di volontari, molto importanti per la parte sociale, che organizzano tante iniziative per ragazzi e ragazze incontrandoli nei loro luoghi di vita sulla problematica della sindrome dello spettro autistico. Scuola, sport e arte, tutte cose che rappresentano la vita delle persone e che per questo motivo ci fa piacere sostenere. Ringrazio tutti gli attori che ne fanno parte perché credo sia importante fare rete soprattutto in queste occasioni».

L’edizione del 2024 è stata presentata venerdì mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni, il direttore UOC Infanzia Adolescenza Famiglia dell'Ulss 9 Scaligera Leonardo Zoccante, la responsabile Centro Provinciale Autismo dell'Ulss 9 Scaligera Neuropsichiatria infantile NPI Anna Franco, la dirigente Interventi Educativi - Sportelli Provinciali Autismo e Disturbi del Comportamento M.I.M Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Lara Tutone, la dirigente scolastica Scuola Polo Inclusione Verona IC Vigasio Graziella Benedetta Rossignoli e la presidente Fondazione Cuore Blu Cristina Bosio. «La conoscenza è alla base dell'inclusione e della condivisione, in particolare quanto si tratta di accrescere la sensibilizzazione sulla sindrome dello spettro autistico - ha commentato a margine l’assessora alla Salute e alle Politiche educative Elisa La Paglia -. Ringrazio le tante associazioni che collaborano insieme al Comune per la realizzazione di questa rassegna di eventi, volta ad accrescere l'informazione fra la cittadinanza e le opportunità di incontro».

La manifestazione, istituita nel 2019 dal Consiglio comunale, è promossa dall’amministrazione, assessorati alle politiche sociali e abitative e alle politiche educative scolastiche, in collaborazione con le diverse realtà del territorio, pubbliche e del privato sociale, che si occupano di diffondere la conoscenza dello spettro autistico. «Autismi Verona è un coordinamento provinciale che comprende tutte le associazioni di genitori con autismo vogliono portare una voce comune alle istituzioni - spiega Cristina Bosio -. Questa iniziativa, per cui ringrazio tutti per il supporto, ci permette di suggellare un lavoro quotidiano. Come formichine cerchiamo di creare progettualità per stimolare tutti, c’è ancora tanta strada da fare ma il percorso iniziato con Verona Blu è molto costruttivo».

Il programma della rassegna