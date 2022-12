Guida in stato ebrezza, fenomeno in aumento. «Bisogna rafforzare il contrasto»

La giunta regionale del Veneto intende rafforzare la propria azione di contrasto al progressivo aumento delle dipendenze da alcol e droghe, in particolare tra i giovani e i giovanissimi? Lo hanno chiesto all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin i due consiglieri regionali del Partito Democratico Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon, primi firmatari di un'interrogazione depositata lo scorso 28 novembre. Interrogazione tornata d'attualità per la preoccupazione espressa dalla polizia locale di Verona.

Gli agenti scaligeri hanno infatti rilevato un aumento di persone che si mettono alla guida con elevati tassi alcolemici. Da inizio anno, sono stata infatti 217 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, in crescita non solo rispetto al 2021 e al 2020 che furono condizionati dalle limitazioni del Covid ma anche rispetto al 2019. E solo durante il ponte dell'Immacolata, la polizia locale ha rilevato 13 incidenti stradali in città e in un caso un guidatore ubriaco è scappato dal luogo del sinistro. Il conducente è stato poi trovato dagli agenti e il suo tasso alcolemico era ben oltre la soglia di tolleranza concessa dal codice della strada.

E il problema non riguarda soltanto la sicurezza stradale. «A fine ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato un' analisi dei dati epidemiologici su scala internazionale e nazionale diffusi dall'Oms - hanno evidenziato Bigon e Zanoni - Nei Paesi dell’Unione Europea, il 5,5% di tutti i decessi sono stati causati dall’alcol, tra patologie oncologiche, cirrosi epatica, malattie cardiovascolari, incidenti stradali, atti di autolesionismo e violenza interpersonale. E Le regioni d'Italia con la maggior criticità sono quelle del Nordest».

«Altrettanto recente è la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - hanno aggiunto i due consiglieri del PD - Emerge che in Italia tra gli studenti 15-19enni, circa 460mila (18%) hanno assunto una sostanza psicoattiva illegale nel corso dell’ultimo anno (2021), il 10% ha fatto uso di sostanze nell’ultimo mese e il 2,8% ne ha fatto uso più volte a settimana. Oltre mezzo milione di studenti (21%), nel corso del 2021 ha consumato bevande alcoliche fino al punto di barcollare, non riuscire a parlare correttamente, vomitare o dimenticare l’accaduto e per circa 15mila ragazzi è stato un comportamento frequente. E per la prima volta si osservano prevalenze superiori tra le studentesse rispetto ai ragazzi».

Per questo Zanoni e Bigon hanno interrogato l'assessore Lanzarin, sottolineando inoltre che «gli incidenti correlati alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono passati da 0,1 ogni 100 incidenti stradali del 2001 a 1,4, mentre quelli legati alla guida in stato di ebbrezza sono aumentati in 20 anni da 1,2 a 4,4. Si tratta di un fenomeno che la cronaca quotidiana ci riporta in tutta la sua tragicità. Anche in relazione al fatto che sono tante le persone che provocano incidenti avendo fatto abuso di alcol e che non soccorrono le vittime per sfuggire ai controlli sul tasso alcolemico e alla legge».