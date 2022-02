Alle Golosine apre una nuova aula studio nello Spazio Abc

Alle Golosine arriva una nuova aula studio. Più metri quadri per i ragazzi del quartiere e per le attività degli studenti che partecipano al progetto "Ci sto? Affare futuro" in versione invernale. È stata inaugurata, questa mattina, la stanza "bis" dello spazio ABC di piazza Brodolini. Un gruppo di cittadini, nelle scorse settimane, si è occupato di ridipingere e riallestire la sala, sistemando anche i bagni. Un servizio importante reso al quartiere delle Golosine.

Dal gennaio 2020, grazie ad un patto di sussidiarietà che prevede azioni di cittadinanza attiva, il piano terra del fabbricato ha preso vita. Nei locali si svolgono servizi di supporto per la compilazione di documenti, corsi di lingua e di musica, laboratori per ragazzi. Ora, la nuova stanza andrà a completare l’offerta, con un’aula studio ma anche iniziative di aggregazione sociale. Un ricco calendario di proposte tutto da scoprire.

Al taglio del nastro era presente anche l’assessore al Decentramento Marco Padovani: «Tanti angoli della città prendono vita grazie al dinamismo e alla collaborazione dei cittadini, che operano in sinergia con il Comune – ha detto Padovani -. Questo spazio ne è sicuramente un esempio virtuoso. E noi vorremmo ringraziare, ad uno ad uno, tutti quei veronesi che si danno da fare per il bene comune, così come i tanti ragazzi che partecipano alle attività di cittadinanza attiva. Qui troveranno spazio tanti giovani che potranno valorizzare i propri talenti e, così, arricchire la nostra comunità».