Gli auguri di buon Ferragosto ai veneti dal presidente Zaia: «Evitate gli assembramenti e usate la mascherina»

Il governatore del Veneto ha voluto rivolgere con un video messaggio apparso sui social un augurio di "buon Ferragosto" a tutti i veneti: «Approfitto per farvi un augurio di buon Ferragosto, - ha detto Luca Zaia - che sia occasione di riposo per chi se lo può permettere, per chi non ha il lavoro, ma anche un buon Ferragosto per tutti coloro che lavorano nella giornata di festa».

Poi il presidente Luca Zaia ha aggiunto: «Un unico appello è di fare attenzione, di non abbassare la guardia, di evitare gli assembramenti, di usare la mascherina e l'igienizzazione delle mani».

Proprio sulla situazione in Veneto legata all'epidemia, il governatore Zaia ha spiegato: «Per quanto riguarda l'infezione del coronavirus, ne stiamo venendo fuori, la situazione è assolutamente gestibile. Direi che con questo lavoro di squadra che si è fatto in Veneto, assolutamente possiamo guardare al futuro pensando che sarà un futuro migliore e che, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno. Buon Ferragosto a tutti!».