Atv con pochi autisti, riattivate le corse sospese ma ridotta la frequenza

Per far fronte alla carenza di autisti, Atv ha scelto di rimodulare il servizio per tutto il periodo in cui è in vigore l'orario invernale. E spera nel frattempo che le selezioni in corso le permettano di aumentare l'organico del personale di guida.

A gennaio, l'azienda del trasporto pubblico locale aveva deciso di sospendere 62 corse a Verona, non potendo garantire il servizio pieno con gli autisti a disposizione. Invece, da lunedì prossimo, 6 febbraio, saranno modificati gli orari di alcune linee urbane nelle fasce orarie di minor utilizzo. Atv ridurrà dunque la frequenza delle corse.

Nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 12 e dalle 15 fino a fine servizio diurno, sulle linee 21, 22, 23, 24, la frequenza dei passaggi bus delle singole linee alle fermate passerà da 20 a 30 minuti. Ciò significa che nei tratti centrali di percorso serviti da tutte le linee, cioè tra l'ospedale di Borgo Trento e la stazione di Porta Nuova e tra la stazione e l'ospedale di Borgo Roma, la frequenza passerà rispettivamente da 5 a 7 minuti e da 10 a 15 minuti.

Modifica gli orari anche delle linee 41 (da 20 a 30 minuti), 51 e 62 (da 30 a 40), 70 (da 15 a 20 minuti), 72 e 73 (da 20 a 30 minuti). Infine la linea 30 non arriverà più in Via Carinelli (zona già servita dalle linee 31, 51 e 52) ma raggiungerà la stazione di Porta Vescovo dove effettuerà il capolinea.

Il servizio del sabato rimane invece invariato, mentre quello festivo vede solo la modifica delle linee 96 e 97 che saranno strutturate come l'attuale servizio serale, quindi con corse ogni 30 minuti nel tratto tra Avesa-Quinzano e l'ospedale maggiore in coincidenza con la linea 93 da e per la stazione di Porta Nuova, e corse ogni 45 minuti tra Palazzina e la stazione.

In ambito extraurbano, le modifiche interessano solamente il servizio festivo delle linee 121 e 130, che non raggiungeranno più Giazza ma faranno capolinea a Badia Calavena.

L'impatto dell'intervento sul servizio si prospetta contenuto, da un lato perché saranno ripristinate le corse sospese lo scorso 9 gennaio, dall'altro in quanto i dati sui passeggeri trasportati nelle ore non di punta confermano che i nuovi orari saranno ampiamente sufficienti a soddisfare la domanda, senza incremento rilevante dei tempi di attesa.

La riduzione delle frequenze di alcune corse permetterà ad Atv di concentrare la disponibilità del personale di guida negli orari di maggior utilizzo, garantendo un livello ottimale di trasporto a favore di pendolari e studenti, che rappresentano l'80% dell'utenza giornaliera.