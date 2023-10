Atv: «5% delle corse non garantito». E domani c'è anche lo sciopero

Martedì scorso, 17 ottobre, erano il 3%. Ieri erano il 4%. Oggi sono il 5%. Comincia ad essere preoccupante la progressione del numero di corse non garantite da Atv per carenza di autisti. Il numero complessivo delle corse su linee extraurbane ed urbane supera ormai le 250 e il timore è che domani possano essere molte di più perché oltre alle assenze per malattia del personale di guida ci saranno anche coloro che potrebbero aderire allo sciopero proclamato da Cub Trasporti.

Lista delle corse di Atv non garantite per il 19 ottobre 2023

La protesta del sindacato di base sarà di 24 ore e prevede alcune fasce orarie di garanzia. Le corse di queste fasce orarie saranno però garantite nel senso che non saranno ostacolate dallo sciopero, ma potrebbero essere non garantite se Atv continuerà a non avere autisti sufficienti per coprire integralmente il servizio. Copertura che, appunto, non c'è stata in questi ultimi giorni.

Dallo sciopero di venerdì saranno escluse le corse del servizio urbano di Verona che partono dal capolinea prima delle 9 e quelle comprese tra le 12 e le 14.59. Le corse garantite del servizio extraurbano sono quelle che partono prima delle 8.45 e quelle comprese tra le 11.46 e le 14.45. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie, mentre saranno regolarmente effettuate le corse della navetta tra la stazione di Verona Porta Nuova e l'aeroporto Catullo; i servizi conto terzi e il servizio del Santuario Madonna della Corona.

Ma venerdì sarà anche il giorno in cui il prefetto di Verona Demetrio Martino dovrà mediare tra la dirigenza di Atv ed i sindacati. Lo sciopero è infatti proclamato solo da Cub Trasporto, mentre gli altri sindacati hanno solo proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori ed in prefettura cercheranno di trovare un accordo con chi guida l'azienda locale del trasporto pubblico.

E per il ruolo di mediatore si è proposto anche il Comune di Verona, pronto a ricucire i rapporti tra sindacati e dirigenza di Atv pur di ridurre i disagi sul mancato servizio offerto ai cittadini. «In queste settimane abbiamo raccolto le preoccupazioni delle famiglie, i tagli annunciati dall’azienda garantiscono le corse nelle ore di punta ma lasciano scoperte altre fasce orarie con disagi per l’utenza - ha dichiarato l'assessore al lavoro Michele Bertucco - Convocheremo le parti in due momenti separati per capire come il Comune può contribuire a risolvere la situazione critica che si è venuta a creare tra l’azienda e le rappresentanze sindacali e soprattutto quali azioni possono essere messe in campo a favore dei cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico locale». E l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha aggiunto: «Il Comune è concentrato sul tema del trasporto pubblico locale per risolvere problemi di Atv dovuti a diversi fattori esterni come la difficoltà a reperire autisti e l’aumento di costi di gestione. Stiamo lavorando per dare continuità e stabilità al servizio e garantire maggiori investimenti coinvolgendo tutti gli attori coinvolti. Quella sul trasporto pubblico locale è una partita cruciale, la nostra visione di mobilità sostenibile non può prescindere da un trasporto pubblico efficiente».

Mentre la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede un intervento della Regione Veneto. «È improcrastinabile lo stanziamento di un contributo importante che possa favorire lo sblocco delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e incentivare l’incremento dei mezzi da mettere in strada per garantire il trasporto di studenti e lavoratori. Salari fermi e condizioni di lavoro al ribasso sono infatti i fattori maggiormente responsabili dell’incapacità di attrarre lavoratori esperti e giovani desiderosi di avviare una carriera in questo settore».

E dalla giunta regionale è arrivata la risposta della vicepresidente ed assessora ai trasporti Elisa De Berti: «Abbiamo approvato il disegno di legge sul riordino della governance del trasporto pubblico locale che ora passerà all’esame del consiglio regionale. Si tratta della riforma di un settore che riguarda interessi importanti sia dal punto di vista economico, muovendo direttamente ben oltre un miliardo di euro all’anno tra contributi per ferro-gomma e ricavi da tariffe, sia dal punto di vista degli utenti del territorio, con circa 450 milioni di spostamenti ogni anno, tra lavoratori, studenti e turisti. Considerata la strategicità del provvedimento, che mira ad una gestione sempre più efficiente delle risorse e ad una pianificazione efficace dei servizi, l’auspicio è di lavorare insieme con il consiglio regionale in modo da arrivare, in tempi rapidi, alla definizione di una legge il più condivisa possibile. Siamo partiti con questa riforma con l’obiettivo di snellire la complessità organizzativa e funzionale di un sistema attualmente molto frammentato, che vede la presenza, per i trasporti su gomma e acqua, di sette bacini territoriali, sette enti di governo e 29 vettori anche al fine di puntare all’integrazione con il ferro per un sistema organizzato in un bacino regionale unico. Mediante la costituzione di agenzie per ciascuno bacino ottimale con funzioni di ente di governo e il rafforzamento del ruolo di indirizzo e monitoraggio del servizio da parte della Regione, andiamo a conseguire una maggiore efficacia ed efficienza sia nella pianificazione sia nella gestione operativa del servizio, così da adeguare maggiormente il servizio di trasporto ai fabbisogni degli utenti».