L'attore e modello veronese Fabbretti sfila alla prestigiosa Fashion Week di New York

Ha 22 anni, studi scientifici alle spalle e una carriera internazionale da modello e attore già in piena fase di decollo. Dopo alcuni anni di formazione tra Verona, sua città natale, e Roma, Alberto Fabbretti decide di seguire il suo sogno. E vola a New York. Un salto quasi nel buio che si rivela vincente. Qui, infatti, inizia a costruire e a porre le prime fondamentali basi della sua carriera.

Lo short movie “36 hours in New York”, da lui scritto, prodotto, diretto e interpretato, è in finale in cinque concorsi cinematografici internazionali: ai festival americani NewFilmmakers NY e Lift-Off Global Sessions di Los Angeles, al Chelsea Film Festival di New York, al Prague International Monthly Film Festival in Repubblica Ceca e al Kosice International Monthly Film Festival in Slovacchia. Ed è iniziato il conto alla rovescia per il debutto, fissato in autunno al Susan Batson Studio di New York, della sua performance da solista dedicata all’attore svedese Stellan Skarsgard; il celebre capitano Tupolev di Caccia a Ottobre Rosso reduce da un nuovo successo planetario nei panni del vicepresidente del consiglio dei ministri sovietico Boris Shcherbina nella famosa miniserie Chernobyl.

Eclettico e intraprendente, comprende subito che il segreto per arrivare è mettersi alla prova in più ambiti. E affianca alla carriera di attore quella di modello. È di queste ore, infatti, la sua partecipazione alla Fashion Week di New York dedicata alle nuove collezioni moda Primavera Estate 2021. E non è la prima passerella che lo vede sfilare: Fabbretti è stato scelto come modello anche alla New York Fashion Week 2019 da Global Feature Design e nel 2020 all’Infinite Exposure Show per il marchio d’ispirazione orientale Tokyo Twiggy. «Ho capito che è necessario fare più cose possibili, solo così puoi costruirti le opportunità. La carriera da modello è partita come un’idea che si è poi finalizzata e mi sta dando grandi soddisfazioni», spiega Fabbretti.