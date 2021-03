Comune di Verona attiva sportello dedicato all'attivazione della Spid

Dal 22 marzo, i cittadini potranno autenticare la propria identità digitale, negli uffici dell'Urp di Via Adigetto. In questo modo potranno avere un unico accesso per tutti i servizi della pubblica amministrazione

Un passe-partout digitale unico per ottenere online i servizi erogati dalla pubblica amministrazione senza fare la coda agli sportelli, dal certificato dell'Inps al pagamento della Tasi o del bollo auto, di una multa o delle tasse dell’università statale. Ma anche la richiesta di una prestazione sanitaria e la consultazione del Cud. È l'identità digitale, più propriamente detta Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la chiave di accesso via internet ai servizi erogati da Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni. Il tutto con un codice unico che entro l'anno sarà obbligatorio per tutti gli enti pubblici. E ciò permette non non solo di dire addio alle tante e diverse credenziali e password fino ad oggi necessarie per usufruire di servizi online, ma anche di eliminare inutili code agli sportelli e risparmiare tempo e denaro.

PUNTO SPID DEL COMUNE DI VERONA

Lo Spid si ottiene in pochi e semplici passaggi. Il primo passo è il riconoscimento della propria identità, che ora è possibile ottenere anche allo sportello dedicato all'Urp di Via Adigetto. Da lunedì prossimo, 22 marzo, il servizio di autentificazione per lo Spid si potrà richiedere al Comune, previo appuntamento. Si tratta di un servizio assolutamente gratuito, che l'amministrazione ha attivato negli sportelli pubblici del proprio territorio per agevolare cittadini e utenti.

Il Comune di Verona è tra i primi venti Comuni italiani ad offrire questa opportunità, confermandosi città sempre più smart e al passo con le semplificazioni tecnologiche ed informatiche.

COME ATTIVARE LO SPID

Per attivare lo Spid è necessario avere compiuto 18 anni e far riconoscere la propria identità, online o in presenza, presso un soggetto autorizzato. Quindi basterà solo completare la richiesta di attivazione dello Spid da casa, collegandosi al portale di uno dei gestori d'identità. E da lunedì 22 marzo, il Comune di Verona potrà offre al cittadino la possibilità di far riconoscere la propria identità presso l'Urp, in Via Adigetto 10. Per accedere al servizio, è necessario prenotare l’appuntamento tramite Filavia Booking App, utilizzando il proprio smartphone o tablet o il pc dal sito www.bookingapp.filavia.it oppure al numero unico 045 2212210, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Al Punto Spid del Comune di Verona, il cittadino deve presentare la tessera sanitaria, un documento di identità valido e fornire il numero di cellulare personale e un indirizzo e-mail personale. L’operatore incaricato verificherà l'identità del cittadino e, dopo la compilazione online della richiesta, consegnerà la prima parte del codice di attivazione dello Spid. La seconda parte sarà inviata all'indirizzo mail, insieme alle istruzioni per completare il pacchetto di attivazione.

«Un nuovo servizio per i cittadini, veloce, sicuro e soprattutto gratuito - ha commentato il sindaco di Verona Federico Sboarina - Proseguiamo nella direzione di semplificare e erogare servizi sempre migliori, utilizzando la tecnologia e la disponibilità e la professionalità dei collaboratori del nostro Comune. Lo Spid è davvero uno strumento utile, tanto più in questo periodo di pandemia in cui ci siamo abituati a fare più cose possibili da casa. Ancora una volta Verona conferma la sua capacità di essere smart e anticipare i tempi».