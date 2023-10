Superato l'attacco hacker all'Aoui, corsia preferenziale per i prelievi accumulati

L'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) ha ormai superato l'attacco hacker della scorsa domenica, 22 ottobre. Dalla prossima settimana il centro prelievi riapre agli esterni. Ed è stato creato un percorso prioritario per smaltire le prenotazioni saltate in questi giorni.

Il sistema informatico dell'Aoui e praticamente tutti gli applicativi ad esso collegati sono ripartiti. Da oggi, le unità operative sono tornate al lavoro digitale, abbandonando la procedura cartacea utilizzata durante l'emergenza generata dall'attacco hacker.

I laboratori torneranno aperti all'utenza esterna da lunedì 30 ottobre, dopo una settimana in cui hanno svolto il loro lavoro unicamente al servizio dei pazienti ricoverati. Dalla ripresa di lunedì saranno garantiti i normali accessi (sia agli utenti prenotati sia agli utenti in libero accesso), ma verranno anche effettuati i prelievi per i pazienti che erano prenotati da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre. Per loro, si farà un percorso prioritario dedicato, presentandosi allo sportello con la prenotazione.

I centri prelievi di Borgo Trento e Borgo Roma, diretti dal professor Giuseppe Lippi, resteranno aperti ad oltranza per smaltire le prestazioni accumulate. Per chi non avesse particolari urgenze e in previsione di elevati afflussi (sono oltre 70 al giorno le prenotazioni giornaliere in ognuna delle due sedi), l'appello alla cittadinanza è di non presentarsi nei primi giorni della settimana ma di diluire l'accesso in quelli successivi, visto che il diritto al percorso prioritario non scade.