Ater, la riqualificazione energetica va avanti: lavori in altri 24 alloggi

Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione energetica del patrimonio Ater, che in un programma complessivo di 24 interventi nella provincia veronese, hanno interessato anche tre complessi residenziali a Legnago e Cologna Veneta.

Per quanto riguarda Legnago gli interventi hanno coinvolto 12 alloggi in via Fusinato (900 mila euro) e 9 in via Sandrini (800 mila euro).

A Cologna Veneta invece i lavori di riqualificazione energetica hanno interessato 12 alloggi in via Mascagni, per circa 1 milione e 200 mila euro.

Gli interventi realizzati hanno lo scopo di favorire il risparmio nella conduzione dell’alloggio, a favore di famiglie già in difficoltà economica, la riduzione delle immissioni in atmosfera di CO 2 e l’efficientamento energetico degli stabili, infatti per tutti i complessi interessati è stato realizzato un cappotto esterno e sono stati sostituiti i serramenti e le caldaie.

«Si tratta di tre importanti interventi che Ater Verona ha realizzato con l'obiettivo di raggiungere standard energetici elevati, ottenendo risparmi concreti per le moltissime famiglie che alloggiano in questi complessi di Legnago e Cologna Veneta», ha spiegato il presidente Matteo Mattuzzi.

Soddisfatto anche Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta: «Ringraziamo Ater Verona per gli interventi realizzati, gli inquilini beneficeranno immediatamente dei risparmi grazie a questa importante riqualificazione energetica e inoltre potranno alloggiare in appartamenti sicuramente più decorosi anche dal punto di vista estetico».

«Ater Verona continua a svolgere un grande servizio per la comunità. Questi interventi ne sono la prova, in periodi di difficoltà economica come questi è molto importante andare incontro alle famiglie, consentendo loro di avere dei risparmi immediati sui costi delle utenze - queste invece le parole dei consiglieri regionali Enrico Corsi e Stefano Valdegamberi -, a livello regionale solamente le Ater di Verona e di Padova sono riuscite a cogliere e sfruttare l'opportunità del Superbonus 110%».

Il Direttore Franco Falcieri infine ricorda l’enorme lavoro svolto dalla struttura aziendale di Ater Verona nell’essere riuscita a cogliere l’opportunità concessa dal Superbonus 110%: «Sono stati due anni caratterizzati da un intenso lavoro che ha coinvolto, trasversalmente, l’intera struttura aziendale che qui ringrazio per la collaborazione».