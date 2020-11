Ater riqualifica case di Via Fedeli per una maggiore efficienza energetica

Nei prossimi mesi, Ater Verona inizierà un'importante riqualificazione del proprio fabbricato di Via Fedeli 69-71-73, a Verona, in zona San Michele Extra, per una superficie pari a 4.220,60 metri quadrati. Tutto questo è stato permesso grazie ad un bando regionale, con fondi europei, finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.

«Il miglioramento delle prestazioni energetiche, permetterà una riduzione del consumo di energia primaria dell'edificio pari al 20% rispetto a quello attuale, verranno innalzate le prestazioni di due classi energetiche secondo il sistema di certificazione vigente e l'energia eventualmente prodotta sarà volta esclusivamente all'autoconsumo - ha commentato con soddisfazione il presidente di Ater Damiano Buffo - Così potremo dare la possibilità ad maggior vivibilità con conseguente risparmio economico, sicuramente non di poco conto in questo particolare periodo, a ben 63 appartamenti affittati ad altrettanti nuclei familiari».

Buffo ha reso noto che l'intervento prevede una spesa di 2.575.000 euro, cui si farà fronte per il 70% con i fondi messi a disposizione dal bando regionale e per il 30%, quindi circa 770mila euro, con fondi propri dell'ente. Nel concreto, verranno eseguiti lavori di installazione del cappotto del fabbricato e sostituzione di tutti i serramenti esterni, con inizio lavori previsto entro i primi mesi del 2021.

«Rientra nella nostra mission non solo dare alloggi a nuovi nuclei famigliari, attività che già impegna gran parte del nostro lavoro quotidiano, ma anche migliorare il comfort dell'abitare in vista di una eco-sostenibilità che sa abbinare un cospicuo investimento con un'alta qualità del servizio», ha concluso il presidente Ater.



(Il fabbricato interessato dai lavori)