Ater: avviso di asta pubblica per la prima casa. Ben 21 alloggi a Verona e provincia a «prezzi accessibili»

L’Ater mette in vendita, tramite un’asta pubblica, ventuno alloggi residenziali, ubicati in tutta la provincia: diciassette a Verona, uno a Cologna Veneta, uno al Lugo di Grezzana, uno a Tregnago e uno a Peschiera del Garda. Gli immobili andranno all’asta il 24 marzo 2022, alle ore 9, presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Verona.

«Chi e? interessato - sottolinea il presidente Matteo Mattuzzi - dovra? presentare le offerte entro le ore 12, del 22 marzo». L’aggiudicazione andra? a favore di colui che avra? formulato la migliore offerta. La partecipazione, invece, e? riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa e che non sono titolari di diritti di proprieta?, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio nazionale.

Gli appartamenti con le relative pertinenze sono liberi da persone o cose, con prezzi che variano da 46.000 euro a 133.000 euro, per una superficie catastale che parte da 45 mq fino a 130 mq. «Sempre piu? cittadini - conclude il presidente Mattuzzi - hanno bisogno di sicurezze per costruire il proprio futuro. Quest’asta pubblica e? un’opportunita? importante, soprattutto, per i piu? giovani che possono acquistare una casa a prezzi accessibili».

Chi intende partecipare all’asta deve far pervenire la documentazione in plico chiuso, sigillato e controfirmato all’Ater di Verona, in via Piazza Pozza 1/c-e sia a mezzo posta, sia a mano o con corriere. Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedi?, mercoledi? e venerdi? dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il mercoledi? dalle ore 15 alle ore 17.

Per tutte le informazioni su modalita?, tempi e modi basta consultare il sito www.ater.vr.it nella pagina dedicata: «vendite prima casa», dove troverete la lista degli immobili corredati dalle foto e dai rispettivi dati catastali e geografici. Mentre per visitare gli immobili occorre contattare l’ufficio vendite dell’azienda ai numeri telefonici 045-8062472 - 8062415 – 8062416 oppure ai seguenti indirizzi mail: patrimonio@ater.vr.it - vendite@ater.vr.it.