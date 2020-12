Ater Verona: negli ultimi 3 mesi 90 famiglie hanno trovato un alloggio

Con grande soddisfazione il Presidente dell'Ater di Verona Damiano Buffo ha annunciato che l'azienda, negli ultimi tre mesi, ha provveduto a ristrutturare e consegnare ben 90 alloggi ad altrettanti nuclei familiari, in numerosi Comuni della provincia di Verona.

«Il Comune capoluogo ha visto ben 24 assegnazioni di alloggi di edilizia convenzionata, ma anche comuni della Bassa come Bovolone, Isola della Scala, Legnago, Sanguinetto Pressana ed altri hanno ricevuto assegnazioni. Anche nell’est Veronese famiglie in difficoltà trovano casa a San Bonifacio, Soave e San Martino Buon Albergo. 4 appartamenti sono stati assegnati al Comune di Villafranca. Per quanto riguarda gli appartamenti di edilizia agevolata, ovvero calmierata rispetto al canone di mercato, abbiamo consegnato 13 appartamenti rimessi a nuovo (4 a Cerea, 3 a Verona, 2 a Villafranca, 2 a Sant'Ambrogio di Valpolicella, 1 a Gazzo e 1 a Roveredo di Guà). Da settembre a novembre abbiamo cercato di coprire tutte le zone del nostro territorio».

«Procedono, dunque - continua Buffo - gli sforzi di Ater per andare a risolvere concretamente situazioni particolari, anche di emergenza, nei confronti di famiglie bisognose del bene primario, quale è la casa. Procedendo in questa direzione, siamo certi di poter raggiungere, nel medio termine, dei risultati importanti per offrire a chi è in situazione di difficoltà un'opportunità ad un canone d'affitto commisurato alle possibilità reddituali, soprattutto in questo periodo, in cui aumentano le criticità sul piano economico».