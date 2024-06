Ulss 9, astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio: come cambia la gestione delle certificazioni

L'Ulss 9 Scaligera informa che è cambiata la modalità di gestione delle certificazioni di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio per le residenti o domiciliate a Verona e provincia, che ora vengono effettuate dall’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale.

Per presentare la richiesta è necessario compilare il modulo online nella pagina dedicata del sito aziendale, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del certificato medico di gravidanza redatto da uno specialista in ostetricia e ginecologia indicante le complicanze in atto o le patologie pregresse, la data dell’inizio di astensione e il periodo di astensione (data di termine).

Al termine della procedura si riceverà una email/Pec con la ricevuta di avvenuta protocollazione a conferma del buon esito dell’operazione. Entro una settimana si riceverà una risposta all’indirizzo email o Pec indicato.