Asta deserta per Domus Mercatorum, aggiudicato solo il lotto Casa Bresciani

Si è tenuta giovedì scorso, 2 febbraio, l'asta ad incanto per la vendita Domus Mercatorum, il complesso che si affaccia su Piazza Erbe a Verona di proprietà della Camera di Commercio. Il notaio Rosalia Russo ha proceduto all'aggiudicazione di un solo lotto, quello meno pregiato e noto come "Casa Bresciani", il quale è stato acquistato al prezzo base dell'asta: 3,3 milioni di euro. Per il lotto che comprendeva la Domus Mercatorum, invece, non sono state presentate offerte. E la proprietà si è presa dei giorni per valutare le possibili azioni da intraprendere.

Azioni che potrebbero interessare anche soggetti pubblici. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi si era infatti opposto alla vendita all'asta del bene e aveva auspicato un intervento da parte dello Stato per acquisire il bene. Ed in città anche Sinistra Italiana ha sollecitato il Comune ad assumere l'iniziativa «facendo da regista per acquisire in mano pubblica per fini museali la Domus Mercatorum», come dichiarato da Giorgio Gabanizza, Luca Perini e Marco De Pasquale.

«Recuperare ed acquisire ad uso pubblico museale la Domus Mercatorum sarebbe uno straordinario contributo di qualificazione per Verona che non può essere mancato - hanno aggiunto i tre esponenti di Sinistra Italiana - In tema di qualificazione del centro urbano riteniamo che vada interrotto il processo di desertificazione in atto. Il centro storico va via via perdendo residenzialità a vantaggio della ricezione turistica e alberghiera diventata del tutto eccessiva. Il centro non può essere svuotato dei suoi abitanti. Al contrario vanno sostenute politiche di incremento residenziale. Per questo va mantenuta e fatta rispettare la norma urbanistica che vuole impedire nuove trasformazioni residenziali in alberghiere e di ricezione turistica. Dopo tanti anni, Verona può intraprendere un nuovo cammino di riqualificazione urbana e sociale, artistica e architettonica, puntando sulla crescita culturale, facendo prevalere l'interesse collettivo, la tutela e la valorizzazione del bene comune».