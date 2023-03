È nata l'associazione Paesaggi rurali di interesse storico: nel registro nazionale anche gli Alti Pascoli della Lessinia

Venerdi? 10 marzo, secondo quanto riportato in una nota del Parco Naturale Regionale della Lessinia, ad Arezzo e? stata costituita formalmente l'associazione Paesaggi rurali di interesse storico (PRIS), nata ufficialmente per «contrastare l'abbandono dell'agricoltura tradizionale e salvaguardare il patrimonio agricolo paesaggistico ed alimentare quale volano di sviluppo locale sostenibile». Sono 25 i paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) che si uniscono in matrimonio con la costituzione della loro associazione. Un’iniziativa, viene sempre spiegato nella nota, che «nasce dal basso e coinvolge territori eterogenei da nord a sud, accomunati dalla presenza di un’attivita? agricola di tipo tradizionale che da decenni lega cultura e natura». Tra questi 25 paesaggi ci sono anche gli Alti Pascoli della Lessinia.

«Con estrema soddisfazione e orgoglio apprendiamo la notizia della nascita dell'associazione PRIS, a conclusione di un lavoro di molti anni che ha visto riconosciuti 25 paesaggi storici rurali. - ha esordito Giuliano Menegazzi presidente dell'Ente Parco - Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel riconoscimento delle caratteristiche di alcuni dei territori che fanno splendida l'Italia, l'inizio di una transizione culturale che pone un nuova visione e una nuova consapevolezza verso i paesaggi e i loro custodi, ovvero gli agricoltori. Il paesaggio storico rurale degli Alti Pascoli della Lessinia nel contesto di questa aggregazione ricopre caratteristiche uniche, - ha continuato Menegazzi - si tratta infatti del solo ecosistema zootecnico alpino inserito nel registro, per cui portavoce di un territorio vasto e dalle grandi valenze come quello Alpino».

Lo stesso presidente dell'Ente Parco della Lessinia Giuliano Menegazzi ha poi aggiunto: «Nel difficile compito di salvaguardia e promozione del territorio delle nostre malghe anche il nostro Ente, seppur in fase di costituzione, si e? gia? reso operativo, ad esempio organizzando la giornata di studio sui paesaggi rurali storici dedicata agli Alti Pascoli della Lessinia, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale per il Paesaggio presso la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, un evento che ha visto la presenza di ben 30 partecipatni. Inoltre stiamo provvedendo a ricercare e riconoscere le antiche vie della transumanza, un patrimonio culturale ereditato da un glorioso passato. Auguriamo buon lavoro al sindaco di Sant'Anna D'Alfaedo Raffaello Campostrini, - ha concluso il presidente Menegazzi - rappresentante di tutto il comitato promotore degli Alti Pascoli della Lessinia, auspicando di poter collaborare fin da subito per raggiungere gli importanti obiettivi che ci accomunano».