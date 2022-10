«Pratiche commerciali scorrette», Codici ottiene rimborso da Volotea

L’azione promossa dall'associazione Codici (Centro per i Diritti del Cittadino) per tutelare i passeggeri Volotea prosegue e registra una vittoria che potrebbe fare da apripista per altri casi analoghi.

Il riferimento è al comportamento adottato dalla compagnia durante la pandemia, che le è valso due sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per un totale di quasi 2 milioni di euro. «Il problema riguarda i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020 - ha spiegato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici - Ovvero quando le limitazioni agli spostamenti, introdotte per contrastare la diffusione del Covid, erano venute meno. Come accertato dall’Antitrust, Volotea si è resa protagonista di pratiche commerciali scorrette ed aggressive. Per uno dei casi che stiamo seguendo siamo riusciti ad ottenere il rimborso del passeggero. Ci auguriamo che la compagnia prenda atto della situazione e faccia altrettanto per gli altri consumatori danneggiati».

Le pratiche commerciali contestate dall’Autorità riguardano le informazioni fornite sulle cause della cancellazione del volo e l'assistenza post-vendita. Nel caso seguito da Codici, il passeggero aveva acquistato un biglietto di andata e ritorno da Napoli a Verona nel 2020. Il volo fu cancellato e la compagnia inizialmente propose il voucher e solo dopo l’intervento dell’associazione ha riconosciuto il rimborso.

L'associazione fa quindi sapere ai passeggeri Volotea che hanno visto cancellare il proprio volo ma non sono riusciti ad ottenere il rimborso che possono contattare Codici al numero di telefono 06.55.71.996 o via mail a segreteria.sportello@codici.org.