Assicurazione contro gli infortuni domestici, versamento entro l'1 febbraio

L'1 febbraio 2021 scade il termine per versare il premio che tutte le persone impegnate, in modo abituale e senza vincoli di subordinazione, nella cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, per attivare o rinnovare la copertura assicurativa del rischio d’infortunio in ambiente domestico.

L'assicurazione è obbligatoria ed è indirizzata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni, gli studenti, i titolari di pensione under 67, lavoratori in mobilità, i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia privi di altra occupazione, i lavoratori in cassa integrazione, nonché a chi svolge un'attività che non copre l’intero anno.

In caso d’infortunio da cui derivi un danno permanente pari o superiore al 16%, l'Inail provvede alla costituzione di una rendita; eroga, invece, una prestazione una tantum di 300 euro, quando l'inabilità permanente è compresa tra il 6% e il 15%. Ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni di particolare gravità, l'Inail eroga l'assegno mensile per assistenza personale continuativa. In caso di infortunio mortale, ai superstiti l'Inail liquida un assegno una tantum di 10mila euro.

Il premio assicurativo di 24 euro all’anno (2 euro al mese) dovrà essere versato entro il 1 febbraio 2021.