Fusione Agsm-Aim, lavoratori di Amia verso lo stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno convocato per la giornata di domani, mercoledì 30 dicembre, un'assemblea generale dei lavoratori Amia sui possibili nuovi scenari e futuri assetti societari legati alla fusione Agsm-Aim.

Le sigle chiederanno ai lavoratori un mandato per aprire un possibile stato di agitazione nei prossimi giorni. Per tale motivo, potranno verificarsi ritardi e disservizi nel servizio di raccolta dei rifiuti per l'intera giornata in tutti i quartieri cittadini.