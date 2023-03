Villa sequestrata alla criminalità organizzata assegnata al Comune di Valeggio

È stato ufficialmente assegnato in via provvisoria al Comune di Valeggio sul Mincio l'immobile sequestrato alla criminalità organizzata nell’ambito dell’operazione antimafia "Follow the Money" condotta dalla Procura di Catania. L’edificio è una villa in Via Galileo Galilei che verrà destinato a servizi per infanzia e giovani.

Alla cerimonia di assegnazione ha preso anche una delegazione dei pensionati dello Spi Cgil Verona e della Lega Spi Cgil di Villafranca e Valeggio. E l'iniziativa ha visto il patrocinio di Cgil, Advisora, Banca Etica e dello stesso Comune di Valeggio sul Mincio. «Dopo gli impegni presi dalla Cgil come parte civile in importanti processi giudiziari contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio - ha dichiarato Stefano Facci componente della segreteria Spi Cgil Verona - e a fronte del costante operato in chiave intergenerazionale a favore della legalità svolto dallo Spi Cgil, non potevamo mancare a questo appuntamento di restituzione e di risarcimento a favore della collettività che rappresenta il frutto di tutto l’impegno e di tutte le lotte per la legalità e la giustizia sociale».