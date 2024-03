C'è aria di primavera e nei mercati a chilometro zero di Verona e provincia spuntano gli asparagi

Con l’arrivo dei primi caldi gli asparagi si apprestano a invadere i banchi dei mercati a Km Zero della nostra provincia. Da qualche giorno è possibile acquistarli nei mercati di Campagna Amica del centro (Piazza Vittorio Veneto, Borgo Venezia, Borgo Roma, Santa Lucia, San Michele Extra, Piazza Isolo), ma anche a Montorio, Bussolengo e Castelnuovo del Garda.

Nella giornata di sabato 16 marzo sarà inoltre possibile ammirarli in occasione della mostra che verrà allestita al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini, in via Macello 5, dove alle ore 11 si terrà la premiazione dei campioni giudicati migliori dal punto di vista organolettico.

La preselezione si è tenuta giovedì mattina al Centro di formazione professionale del Don Calabria a Bovolone. Gli studenti delle classi seconde e terze guidati dal referente per il settore ortofrutticolo di Coldiretti Verona, Giorgio Girardi, hanno infatti eseguito le prove di degustazione, stabilendo quali tra la ventina di campioni provenienti da aziende agricole di tutta la provincia fossero i più meritevoli. Gli studenti hanno assaggiato gli asparagi crudi riportando poi su una scheda il proprio giudizio dal punto di vista visivo, gustativo, olfattivo e tattile. Il risultato della consultazione verrà reso noto solamente nella mattinata di sabato al Mercato Coperto, alla presenza dei produttori.