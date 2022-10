Verrà messa in sicurezza la ciclabile “La Vecchia Ferrovia” tra Santa Lucia e Golosine

«Sarà sistemato la settimana prossima il tratto della pista ciclabile “La Vecchia Ferrovia” tra Santa Lucia e Golosine, ormai sempre più pericoloso per la presenza di una vecchia rotaia in mezzo al percorso». Ad annunciarlo sono Francesco Casella e Fabio Segattini, consiglieri comunali a Verona per il Partito Democratico.

«Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, ed in particolar modo dell’assessore Benini e dei consiglieri del Partito Democratico, si è finalmente giunti alla soluzione di un problema che negli anni non si era mai riusciti a risolvere e che ha causato non poche cadute e infortuni a svariati ciclisti», spiegano i dem. Il tratto verrà dunque asfaltato e reso più sicuro per il transito delle biciclette.

«Questo intervento sarà solo il primo di una serie di manutenzioni che rimetteranno a nuovo la pista ciclabile, gioiello della Quarta Circoscrizione. Seguiranno nei prossimi mesi, infatti, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la regolazione di alcuni ingressi pericolosi e la sistemazione della staccionata.

L’ultimo grande nodo da risolvere sarà invece l’acquisizione della ciclabile dalle Ferrovie. Il contratto di comodato tra Comune di Verona e Ferrovie dello Stato è scaduto e non è rinnovabile. Siamo già al lavoro per trovare la soluzione migliore per acquisire l’area, garantendo a tutti i cittadini un’opera e dei servizi sempre migliori», hanno concluso Casella e Segattini.