Con l'estate, partono a Soave lavori di asfaltatura: un investimento 250 mila euro

Con la bella stagione prendono avvio le asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni di Soave. Una buona notizia per gli automobilisti che percorrono le vie del borgo murato, delle sue frazioni e della zona industriale. Con un investimento di circa 250 mila euro, infatti, l'amministrazione comunale ha deciso, già a partire da questo primo anno di mandato, di affrontare di petto la questione delle manutenzioni stradali, quanto mai necessarie in molte aree del paese.

Il primo degli interventi previsti riguarda la bitumatura del quartiere "Molini" nella parte nord del paese, frutto anche della riunione pubblica tenutasi lo scorso mese tra l'Amministrazione comunale e i residenti nel quartiere, organizzata allo scopo di ascoltare le richieste della cittadinanza.

I lavori proseguiranno poi poco distante, in via Risorgimento, dove sarà completamente rifatto il manto del tratto di pista ciclopedonale che si connette con la più ampia rete dedicata alla mobilità leggera che costeggia l'intera circonvallazione Aldo Moro.

Interventi di piccola manutenzione, soprattutto dedicati alla regimazione delle acque piovane, sono inoltre previsti in via Salieri, via Corelli, Piazza Costa e via De Gasperi.

Si rifà il look anche la ZAI, dove saranno riasfaltate, nei tratti più pericolosi, viale del commercio, viale dell'industria e via Volta allo scopo, come precisato dal sindaco di Soave Matteo Pressi, «di ripristinare la sicurezza nella percorrenza e un minimo di decoro nel rispetto di chi lavora e produce, dopo 15 anni di mancati interventi».

Ma c'è spazio anche per le frazioni, a loro volta interessate dal piano delle manutenzioni. In primis Costeggiola, con il rifacimento del manto stradale di via Tamellini e via Battocchi, entrambe estremamente bisognose di cure richieste dalla popolazione negli incontri pubblici della primavera

A Fittà sarà sistemata la zona antistante il cimitero, intervenendo anche su via Moscatello, strada che collega la frazione collinare con Montecchia, intervento che, come precisato dal sindaco, «è il più costoso dell'intero piano. Un segno di attenzione per la collina».

Un occhio di riguardo anche per Castelcerino, dove si interverrà per dare maggiore sicurezza al raccordo tra via Libertà e via Recoaretto. Per Castelletto, invece, il Comune ha deciso di avviare lo studio per l'allargamento della strada che conduce al cimitero, problema sempre più sentito dalla popolazione, intervento che però richiederà tempi di progettazione ed esecuzione più lunghi ma sul quale l'impegno dell'amministrazione è scritto nero su bianco.

Un piano ambizioso che il sindaco ha così commentato: «Ho sempre trovato offensivo nei confronti dei cittadini il malcostume di asfaltare le strade la settimana prima delle elezioni. Gli interventi urgenti si fanno quando necessari, senza strumentalizzazioni. Questo piano è solo una piccola parte delle asfaltature che realizzeremo nel mandato pertanto i residenti nelle vie ammalorate dove non si interviene ora avranno comunque una risposta concreta. Non riusciamo a fare tutto e subito ma c'è l'impegno a proseguire, già da questo primo anno di amministrazione, sulla strada delle manutenzioni necessarie. L'aumento del costo dei materiali non aiuta ma un passo alla volta riporteremo le nostre strade a livelli consoni».