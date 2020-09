Asfaltatura del marciapiede di Via San Giacomo, lavori per due giorni

Pronta l'asfaltatura del marciapiede di Via San Giacomo, a Verona. Domani, 7 settembre, e martedì 8, il tratto pedonale che va da Via Bengasi a Via Benedetti verrà completamente rimesso a nuovo. Un intervento che garantirà la sicurezza di tutti quei cittadini che lo utilizzano quotidianamente.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà occupata la corsia di svolta utilizzata dai mezzi provenienti da Cadidavid e diretti all'ospedale di Borgo Roma.