In due notti, rifatto l'asfalto stradale in zona Basso Acquar, a Verona

Si è lavorato di notte in zona Basso Acquar, a Verona, per rifare l'asfalto stradale. Un cantiere lampo, realizzato in modalità notturna per non creare disagi ai cittadini. I lavori, già conclusi, sono stati eseguiti giovedì e venerdì notte, senza alcuna modifica alla circolazione che, in questa parte della città, è particolarmente trafficata soprattutto nelle ore di punta.

L'incrocio stradale oggetto dell'intervento è quello tra Via dell'Autiere, Via Faccio, Via Basso Acquar e Circonvallazione Raggio di Sole. I lavori hanno riguardato la fresatura e la bitumatura della sede stradale e la posa della segnaletica orizzontale, per un costo di circa 100mila euro.

La programmazione di alcuni interventi stradali in fascia notturna ha permesso la movimentazione delle macchine operatrici e degli operai con la massima sicurezza. Inoltre, ha evitato il blocco della circolazione in una delle intersezioni più nevralgiche della città.

Ieri, in tarda serata, il sindaco Federico Sboarina e l'assessore alle strade Marco Padovani si sono recati in sopralluogo al cantiere.