Il progetto del Comune di Verona "Occhio al prezzo" alla conquista di Francia e Germania

La campagna del Comune di Verona "Occhio al prezzo" è arrivata oltralpe. Secondo quanto annunciato da Palazzo Barbieri, dopo il servizio nei mesi scorsi della trasmissione di Rai 3 "Presa Diretta", nei giorni scorsi l’iniziativa promossa dall'amministrazione scaligera, e in particolare voluta dall'assessore Federico Benini, è stata ripresa anche da Arte, una delle principali emittenti televisive franco tedesche.

«L’inflazione - spiegano da Palazzo Barbieri - è senza dubbio un tema che interessa tutti, così come eventuali strategie per limitarne la crescita. Da qui il successo dell’iniziativa comunale che punta ad accrescere l’attenzione del consumatore su questo argomento».

Secondo il Comune di Verona, infatti, comunicare in modo puntuale le principali variazioni in crescita e diminuzione del costo di vendita di alcuni generi alimentari, permetterebbe ai consumatori di «essere informati dell’andamento dei prezzi di ciò che acquistano più di frequente», orientando di conseguenza le proprie scelte che, a loro volta, andranno in un secondo momento ad influenzare ed orientare l'offerta sul mercato.