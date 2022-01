Arsenale buio, seconda circoscrizione chiede di potenziare l'illuminazione

Con un documento approvato all'unanimità, il consiglio della seconda circoscrizione ha chiesto un pronto intervento del Comune di Verona per ripristinare o potenziare l'illuminazione. «Le zone transitabili fuori dall'area del cantiere non solo utilizzabili dai cittadini, nemmeno nel passaggio da Piazza Arsenale a Via Todeschini, perché assolutamente insicure: si preferisce proseguire lungo il perimetro del compendio, piuttosto che attraversarlo», ha spiegato la presidente della circoscrizione Elisa Dalle Pezze.

Una situazione di disagio vissuta dai cittadini che passeggiano nelle ore pomeridiane e serali nella zona dell'Arsenale e probabilmente anche dagli agenti della polizia locale della delegazione di Borgo Trento, la cui sede si trova in Piazza Arsenale. «Oltre all'Arsenale del futuro, è importante investire sull'Arsenale del presente con una adeguata illuminazione, manutenzione del verde e riordino delle aree transitabili», ha aggiunto Dalle Pezze, la quale proprio sui lavori dei compendio lamenta una carenza di comunicazioni. «La seconda circoscrizione ha una commissione speciale dedicata al progetto, ma continuiamo ad apprendere solo dalla stampa l'aggiornamento sui sopralluoghi e il proseguo dei cantieri. Prendiamo comunque atto favorevolmente della prosecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dei tetti e la ristrutturazione degli edifici».