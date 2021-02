Arredo urbano: a Verona 320 mila euro per piazze, spartitraffico e barriere architettoniche

«Si tratta di un finanziamento importante, in un periodo non facile, per valorizzare tanti angoli di Verona ed eliminare definitivamente numerose barriere architettoniche», ha spiegato l'assessore Nicolò Zavarise

Evidenziatore sulla voce arredo urbano. La Giunta comunale di Verona ha approvato tre studi di fattibilità per inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 interventi per 320 mila euro. Nel dettaglio 120 mila euro serviranno per riqualificare tutta l’aiuola spartitraffico di via Sansovino, una delle principali arterie del quartiere Stadio. Lunga circa 340 metri, sarà abbellita con nuovo verde, piantumazioni e panchine. Verrà installato un moderno impianto di irrigazione, raddoppiato in larghezza il passaggio pedonale, che oggi è di soli 50 centimetri, e creati degli attraversamenti lastricati per non calpestare l’erba. Una risposta alle segnalazioni di residenti e attività commerciali.

Altri 100 mila euro verranno utilizzati per l’eliminazione di dislivelli e ostacoli sparsi in città e contenuti nel Peba, il primo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche di Verona, realizzato dall’Amministrazione comunale. Infine, 100 mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria di spazi pubblici, come la riqualificazione del lastricato di piazza San Zeno o della fontana dell’Arsenale. I lavori saranno finanziati nel corso di quest’anno, per poi procedere con i progetti definitivi e l’esecuzione degli interventi. Nel frattempo verrà predisposto un elenco di priorità dalle quali iniziare.

Ad illustrare quanto deciso dalla Giunta, mercoledì mattina, in diretta streaming l’assessore all’Arredo urbano Nicolò Zavarise.

«Si tratta di un finanziamento importante, in un periodo non facile, per valorizzare tanti angoli di Verona ed eliminare definitivamente numerose barriere architettoniche che ad oggi impediscono il passaggio in tanti punti della città – ha detto Zavarise -. Un messaggio di attenzione alle segnalazioni dei cittadini e al decoro urbano, soprattutto negli ambiti di quartiere che più necessitano di interventi mirati».