L'annuncio ufficiale: tornano all'Arena di Verona i Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Il 9 e 10 settembre 2022 tornano i grandi premi della Musica Italiana, torna uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i Music Awards. Come di consueto gli artisti saranno premiati per i loro più grandi successi discografici secondo le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e, dopo due anni di obbligata assenza, ritorneranno anche i premi live certificati da SIAE.

Per il secondo anno consecutivo gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione, del cinema, dello sport e del teatro.

I Music Awards sono quindi pronti a riconquistare l’Arena di Verona condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, riconfermati padroni di casa. Una sedicesima edizione che si prospetta ricca di sorprese, con l’obiettivo di unire, coinvolgere e divertire. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e Vivaticket.com da oggi, giovedì 3 marzo, alle ore 16.