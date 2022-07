Dopo il successo dell'esordio, torna sulla Rai "La grande opera all'Arena di Verona" con Luca Zingaretti

Dopo il grande successo per "Carmen" di Georges Bizet, il primo dei tre appuntamenti del ciclo culturale in onda in prima serata su Rai 3 "La grande opera all'Arena di Verona", con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti, domani sera, giovedì 28 luglio, andrà in onda "La Traviata" di Giuseppe Verdi. "La grande opera all'Arena di Verona", con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti è un ciclo di tre appuntamenti speciali per portare idealmente il pubblico televisivo a vivere con passione l’Opera dentro il più grande teatro a cielo aperto del mondo, l’Arena di Verona.

Arena - La Traviata - headsproduction

Il terzo e ultimo appuntamento, giovedì 4 agosto, sarà "Nabucco" di Giuseppe Verdi. Come le precedenti serate, l’opera sarà trasmessa senza interruzioni pubblicitarie. La regia e le scene de La Traviata e di Carmen sono di Franco Zeffirelli, che viene così celebrato dal Festival d’Opera del 2022, edizione numero 99 che precede l’anno dei festeggiamenti per il “centesimo”.

Luca Zingaretti, dall’Arena di Verona, introdurrà le Opere, raccontandone storie e retroscena. Questo progetto, realizzato per la prima volta nel 2021, nasce su iniziativa di Gianmarco Mazzi e Arena di Verona S.r.l. che all’Arena rappresenta il “live” e gli eventi “TV” e collabora con Fondazione Arena di Verona e il sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia per valorizzare e divulgare il mondo dell’Opera areniana, la grandiosità delle produzioni e l’importanza di “Verona capitale internazionale dell’Opera”.