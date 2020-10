Tumore al seno, per la prevenzione s'illumina di rosa l'Arena di Verona

L'Arena di Verona torna ad accendersi di rosa per la prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è per le 19 di sabato, 17 ottobre, con l'anfiteatro che si illuminerà di luce rosa per sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare le donne, sull'importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. L'accensione, promossa dal Comune insieme ad Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e da Agsm, per evitare assembramenti non sarà quest'anno preceduta dal consueto concerto. Inoltre, per tutelare la salute pubblica, l’Andos ha scelto di non essere presente in piazza Bra, nella giornata di sabato 17, con l'abituale gazebo informativo.

A tutte le donne veronesi viene data la possibilità di aver cura della propria salute, attraverso la prenotazione di esami senologici, da effettuarsi negli ospedali di Verona e provincia. Per usufruire del servizio basta inviare la copia dell'impegnativa del medico di base tramite WhatsApp, al cellulare Andos 3483227312, o via mail all’indirizzo andoscomitatoverona@gmail.com. Nell'impossibilità di usare sia WhatsApp che mail, si può chiamare il numero 3483227312, dopo le 17, e comunicare i dati dell'impegnativa. Tutte e tre le forme di prenotazioni devono essere completate con: data di nascita; data dell'ultima mammografia eseguita; ospedale di Verona e provincia a cui ci si intende rivolgere.

«Non dobbiamo mai dimenticare che la prevenzione è in assoluto lo strumento principale per ammalarsi sempre meno di tumore al seno - ha detto l'assessore alle pari opportunità Francesca Briani - Anche in questo momento di maggiore difficoltà, la cura e l'attenzione della propria salute non deve mai passare in secondo piano. Fortunatamente Verona è fra le eccellenze italiane sia per la cura che per la prevenzione del tumore al seno, anche grazie a realtà ed associazioni impegnate da anni nell'informare ed educare la popolazione femminile sul tema, oltre che per fornire supporto psicologico».

Se la prevenzione primaria si fa adottando uno stile di vita sano ed equilibrato, quella secondaria è fondamentale per la diagnosi precoce. Una donna su otto ha probabilità di riscontrare un tumore al seno, ma questo non deve spaventare perché è proprio grazie alla diagnosi precoce e alle sofisticate apparecchiature che si evidenziano lesioni di dimensioni millimetriche, permettendo sempre maggiori guarigioni anche attraverso cure personalizzate.

Da anni, Andos promuove iniziative a sostegno di progetti mirati a supporto delle donne operate al seno, incrementando le strutture sanitarie di strumentazioni, atte a migliorare il servizio offerto e borse di studio per medici specialisti nell'ambito senologico.

Alla conferenza di presentazione dell'illuminazione dell'Arena hanno partecipato la presidente Andos Verona Annamaria Nalini, Francesca Vanzo di Agsm, la vicepresidente di Agsm Lighting Martina Rigo, la dottoressa Stefania Montemezzi per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, la direttrice sanitaria dell'Ulss 9 la dottoressa Denise Signorelli, il dottor Giovanni Paolo Pollini della Scuola di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, la presidente della commissione scientifica Andos Francesca Pellini e la dottoressa Marta Mandarà.