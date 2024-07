Arena, via libera per completare la riqualificazione dei bagni in vista dei Giochi invernali 2026

Via libera al completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell’anfiteatro Arena.

Venerdì la giunta ha approvato l’accordo tra Comune e Regione Veneto e la convenzione con la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. che definiscono modalità e tempi di alcune opere da effettuarsi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, in cui Verona sarà protagonista ospitando in Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali e quella di apertura delle Paralimpiadi.

Sono 5 i bagni che verranno riqualificati con la somma di 1.624.000 euro, 1 milione dei quali finanziati dalla Regione Veneto e la restante somma dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. I nuovi bagni vanno ad aggiungersi ai 10 già finanziati nell’ambito del progetto Art Bonus per il rifacimento dei servizi igienici interni al monumento, indispensabile a causa del grave stato di degrado in cui versavano da anni, con gli ultimi lavori datati anni Cinquanta. Nove servizi igienici sono già utilizzati, il decimo è in fase di consegna.

I nuovi bagni sono caratterizzati da un design innovativo, così come avveniristica è stata la loro realizzazione, effettuata completamente in fabbrica per non toccare in alcun modo la muratura storica, oggetto di tutela.