Audioguide e percorsi sensoriali, con "Arena per tutti" Opera Festival più accessibile

Nel corso del centesimo Opera Festival, l'Arena ha sperimentato con successo un innovativo progetto di accessibilità e inclusione, nato per creare nuovi standard di fruizione affinché l'opera possa raggiungere tutti gli spettatori che desiderano avervi accesso. Grazie al progetto "Arena per tutti", coordinato dalla professoressa dell'università di Macerata Elena Di Giovanni attiva nel campo dell’accessibilità ai media e allo spettacolo, l'Arena è stata in grado di mettere a disposizione di uomini e donne con disabilità centinaia di posti distribuiti in dieci serate del festival. In più, sono stati anche organizzati percorsi sensoriali che hanno permesso di seguire gli spettacoli con supporti sensoriali e cognitivi.

I numeri, raccolti attraverso appositi questionari somministrati durante gli incontri a visitatori e relativi accompagnatori, restituiscono a pieno il successo del progetto. Sono stati infatti 766 i partecipanti in totale, tra spettatori (466), che hanno usufruito delle audioguide e dei materiali di preparazione dedicati all'accessibilità, e partecipanti ai percorsi sensoriali (300), che hanno avuto la fortuna di vivere l'esperienza del backstage dell'Arena in base alle specifiche disabilità. L’operazione ha inoltre permesso di ampliare il pubblico presente: il 63.7% dei visitatori interessati dalle nuove misure ha dichiarato di essere entrato per la prima volta nell’anfiteatro veronese.

«Il successo testimoniato dai numeri del progetto ci rende orgogliosi di aver intrapreso il percorso di ampliamento del nostro pubblico, che porteremo avanti nei prossimi anni per avvicinare una platea sempre più ampia all'opera. Una progettualità resa possibile grazie alla dedizione di coloro che ogni giorno si impegnano per rendere l’Arena un posto accessibile e inclusivo, e al sostegno del nostro partner Müller, che ci sta accompagnando in questo disegno», ha dichiarato la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia.

«Abbiamo compreso fin dall’inizio l’importanza del progetto Arena per tutti e non abbiamo avuto esitazioni a sostenerlo. I risultati raggiunti testimoniano l’importanza di aver permesso la realizzazione di questa iniziativa innovativa di sostenibilità e inclusione sociale, concepita per fare in modo che l‘emozione dell’arte arrivi a tutti, nessuno escluso», ha aggiunto Paola Scandola, direttrice del marketing di Müller Italia.

La fascia di età maggiormente coinvolta dalle misure è stata quella tra i 45 e i 54 anni di età (pari al 27.2% del totale), seguita da quella tra i 55 e i 64 anni (24.4% dei visitatori totali). Le fasce d’età tra i 18 e i 34 anni e quella dai 35 ai 44 corrispondono invece, rispettivamente, al 16.4% e all’11.7% del totale; i minori di 18 anni rappresentano invece il 2.2% e quelli con più di 65 anni il 16.1%.

È il Veneto la regione di provenienza della maggior parte dei visitatori coinvolti dalle nuove misure, arrivando a coprire il 62.3% del totale; a seguire la Lombardia con l’11.9%, l’Emilia-Romagna, Marche e Trentino-Alto Adige con il 4.5%, la Puglia con il 3.6%, il Piemonte con il 2.7%, il Friuli-Venezia Giulia con l’1.8%; meno dell’1% dei visitatori invece sono arrivati da Abruzzo, Sardegna e Toscana.

Gli strumenti più utilizzati sono stati i trailer inclusivi (39.2%), i libri di sala inclusivi e digitali (28.1%) e le schede easy to read (20%).

«L’incoraggiante riscontro ricevuto dalle numerose adesioni al progetto 'Arena per tutti', da ogni parte d’Italia, è per me il coronamento di un percorso cominciato 15 anni fa, periodo in cui l'attenzione verso l'accessibilità e l'inclusione nel mondo dello spettacolo erano elementi di assoluta novità. Proseguire su questa strada grazie ad Arena di Verona, integrando l'offerta con nuove soluzioni e servizi inclusivi per le prossime stagioni, è doveroso e necessario», ha concluso la professoressa Di Giovanni.