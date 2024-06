Percorsi sensoriali e supporti inclusivi per vivere l'opera in Arena

Rispetto all'anno scorso saranno più del doppio le serate di spettacolo dal vivo in Arena all'insegna dell'accessibilità. Si amplia il progetto "Arena per Tutti", ideato nel 2023 da Fondazione Arena di Verona con Müller per il centesimo festival lirico. L'iniziativa passa da 10 a 25 spettacoli, durante i quali anche il pubblico con disabilità avrà la possibilità di seguire l’opera con supporti e percorsi specifici, tra cui l’audio descrizione per persone cieche o ipovedenti oppure i sottotitoli per persone sorde. Supporti che quest’anno saranno in tre differenti lingue: italiano, inglese e tedesco. "Arena per Tutti" prevede inoltre trailer accessibili, libri di sala digitali, percorsi multisensoriali e 2.500 biglietti in più per persone con disabilità motoria (100 per ogni serata).

Le quattro opere scelte quest'anno per il progetto sono l'Aida "di cristallo" di Stefano Poda, la Turandot come omaggio a Giacomo Puccini nell’anno in cui si celebra il centenario dalla sua morte, Il Barbiere di Siviglia nell’elegante allestimento rococò di Hugo De Ana, e la Carmen di Franco Zeffirelli. L’iniziativa prenderà il via giovedì 20 giugno e prevede per 10 serate anche percorsi multisensoriali completamente gratuiti, previa prenotazione obbligatoria alla mail inclusione@arenadiverona.it o tramite la pagina www.arenapertutti.it.

Le persone con disabilità saranno accompagnate sul palcoscenico e potranno esplorare le scenografie, i costumi, gli attrezzi di scena, guidate dal personale di palcoscenico e dalle sapienti mani di chi ha realizzato gli spettacoli nei minimi dettagli nei laboratori di Fondazione Arena.

Ogni recita sarà accompagnata da un trailer accessibile (in italiano, inglese e tedesco, con sottotitoli, voce, traduzione in lingua dei segni italiana, internazionale e tedesca, audio descrizione delle immagini) e dotata, durante la rappresentazione, sia di audio descrizione, sia di sottotitoli in italiano, inglese e tedesco per persone sorde. Sarà inoltre garantita a tutti gli spettatori presenti la possibilità di accedere a libri di sala digitali. Si tratta di strumenti altamente inclusivi che, replicando la grafica e la struttura dei classici libri di sala cartacei (con sinossi, note di regia, foto e informazioni sugli spettacoli), offrono testi semplificati con caratteri modificabili e ingrandibili, immagini e bozzetti di scena con audio descrizione (per persone cieche e ipovedenti) e testi tradotti nella lingua dei segni italiana. Gli stessi libri di sala saranno disponibili in inglese, con traduzione in lingua dei segni internazionale. Saranno infine rese disponibili delle schede per le quattro opere in linguaggio Easy To Read (promosso da "Inclusion Europe", l'associazione europea per persone con disabilità cognitive) in italiano, inglese e tedesco.

L’iniziativa è stata presentata nell’anfiteatro scaligero dalla sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia, dall'assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni, la direttrice marketing di Müller Italia Paola Scandola e dalla coordinatrice del progetto Elena Di Giovanni. E durante la presentazione anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha voluto far arrivare il suo ringraziamento «a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, che tocca un tema cruciale per lo sviluppo delle nostre comunità, l’accessibilità universale, principio cardine della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Assicurare ad ogni persona la possibilità di vivere il proprio tempo libero e soprattutto di poter essere felice è e deve essere un impegno comune. Serve un cambio di prospettiva concreto, diffuso e che coinvolga davvero tutti: istituzioni, mondo del privato e singoli cittadini. Progettare e immaginare qualsiasi luogo e qualsiasi evento che intendiamo realizzare in maniera universalmente accessibile e fruibile è una grande sfida e una responsabilità che appartiene a tutti. Abbiamo iniziato un percorso di cambiamento che chiede a ciascuno di fare la propria parte. Se lo faremo avremo quella rivoluzione culturale che cambierà finalmente la prospettiva e migliorerà la vita di ogni persona».

«L'opera è di tutti e per tutti, non ci stancheremo mai di sottolinearlo - ha dichiarato Gasdia - Per questo abbiamo voluto portare in Arena nuovi standard che alzassero il livello di fruibilità degli spettacoli lirici. L'opera è sin dalla sua nascita uno spettacolo multimediale e un'esperienza multisensoriale, un rito collettivo che per natura è fortemente inclusivo. E il successo della prima edizione lo ha dimostrato».

«Siamo soddisfatti della seconda edizione di questo importante progetto - ha aggiunto l'assessora Ceni - La sinergia tra istituzioni e sponsor evidenzia l'impegno della comunità a rendere sempre più accessibile e accogliente il nostro anfiteatro. Questo traguardo è fondamentale anche in vista degli eventi olimpici e paralimpici del 2026, e rispecchia il nostro impegno a promuovere l'accessibilità e l'inclusione».

La partecipazione di Müller a questo evento musicale e culturale si iscrive nell’ambito di Müller For People, il percorso a lungo termine di sostenibilità sociale che l'azienda ha tracciato per i prossimi anni. «Questa iniziativa non solo rende l'opera accessibile, ma anche coinvolgente per ogni spettatore, permettendo a tutti di vivere la bellezza dell’opera lirica», ha dichiarato Paola Scandola.

«L’Arena di Verona è il teatro d’opera più grande e più accessibile d’Europa - ha concluso la professoressa Elena Di Giovanni - Dopo la bellissima esperienza del 2023, con quasi 500 presenze di persone con disabilità sensoriale e intellettiva per Arena per Tutti, siamo pronti a ripartire con tante novità. Sono già moltissime le persone che ci contattano per partecipare. Sarà un anno ancora più bello e intenso».