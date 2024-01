Arena e Balcone di Giulietta finiranno sotto grappa

Dopo trent'anni dalla realizzazione delle prime bottiglie di grappa Alexander, con all'interno le miniature dei cerchi olimpici, del grappolo, della perla e dell'aereo, torneranno sul mercato le nuove bottiglie stavolta con le miniature delle bellezze italiane. Ed oltre al Colosseo, al Ponte di Rialto, alla Torre di Pisa, alla Mole Antonelliana e ai Bronzi di Riace, ci saranno anche bottiglie di grappa con all'interno l'Arena di Verona e il Balcone di Giulietta.

«Abbiamo rimesso in commercio tale prodotto - ha detto Sandro Bottega a capo dell'azienda trevigiana che ha un sito produttivo anche in Valpolicella - per le numerose richieste che ci giungono da tutto il mondo. Trent'anni orsono contribuirono non poco al nostro successo internazionale».