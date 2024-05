Abbraccio in Arena tra israeliano e palestinese. Papa: «Pace va curata»

Tante parole sono state pronunciate oggi, 18 maggio, durante l'evento "Arena di pace" in cui Papa Francesco è stato accolto e applaudito da più di 10mila persone nell'Arena di Verona. Ma più delle parole, probabilmente, di tutto l'evento ci si ricorderà di un gesto: l'abbraccio tra l'israeliano Maoz Inon ed il palestinese Aziz Abu Sarah.

Altrove israeliani e palestinesi si scontrano e si uccidono, procurandosi sofferenze e dolori. Dolori che Maoz Inon e Aziz Abu Sarah conoscono bene perché entrambi hanno perso gli affetti più cari in questo conflitto. Ma nell'anfiteatro scaligero, i due uomini si sono abbracciati e si sono stretti al pontefice in un momento che ha comunicato tanto senza bisogno di parole. Un abbraccio che per Papa Bergoglio non è stato solo un atto di coraggio ma anche una «testimonianza di volere la pace» e un «progetto di futuro». E dopo aver chiesto un po' di silenzio per permettere a tutti di pregare interiormente per la pace, Papa Francesco ha affidato ad Aziz Abu Sarah e a Maoz Inon il desiderio di tutti affinché nei loro popoli prevalga la «volontà di lavorare per la pace».

Una volontà che però dovrebbe prevalere in tutti i popoli della terra. Il Papa, durante l'incontro in Arena, ha infatti evidenziato: «La pace non si inventa da un giorno all'altro, ma va curata. E non curare la pace è un peccato grave». Una cura che ha bisogno di tempo e pazienza, come spiegato dal pontefice, invitando tutti «a ricalibrare le nostre attese e le nostre azioni adottando un orizzonte più profondo e più ampio per andare a cercare la pace».

Una pace costruita con il dialogo e con il riconoscimento dell'altro, ha aggiunto Papa Francesco in Arena. «È un suicidio cercare di risolvere le tensioni facendo prevalere uno dei poli in gioco». L'ammonimento del pontefice è stato quello di non ridurre «la pluralità di posizioni a un'unica prospettiva». Anche se questo può generare conflitto o tensione. «Assenza di conflittualità non significa pace - ha detto ancora Bergoglio - ma che si è smesso di vivere, di pensare, di spendersi per ciò in cui si crede. Saremo sempre chiamati a fare i conti con tensioni e conflitti». E la soluzione proprosta è quella di «essere creativi» per superare i contrasti con il dialogo.

Infine, il pontefice ha suggerito di guardare a coloro che non hanno spesso un ruolo centrale ma che hanno qualità utili anche nella costruzione di un mondo di pace. «Gli anziani sono la saggezza, non dimentichiamolo», ha dichiarato Papa Francesco, chiedendo poi di pensare anche ai bambini e al loro futuro. «I bambini ucraini che vengono a Roma non sanno sorridere. I bambini nella guerra perdono il sorriso». E sulle donne ha concluso: «Il mondo ha bisogno di guardare alle donne per trovare la pace. Il futuro dell'umanità è nelle mani dei popoli e nella loro capacità di organizzarsi. E la pace si fa con i piedi, le mani e gli occhi dei popoli coinvolti, non con le ideologie».