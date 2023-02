Intervento sull'impianto elettrico: Arena chiusa al pubblico nella giornata di martedì

Martedì 28 febbraio l’anfiteatro Arena sarà chiuso al pubblico. Questo per consentire alcuni lavori sull'impianto elettrico previsti dal più ampio intervento dell'Art Bonus per la conservazione, valorizzazione e fruizione del sito come luogo della cultura e dello spettacolo.

I lavori in questione sono iniziati lunedì 20 e proseguiranno nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, prolungando quindi di un giorno la chiusura al pubblico dell'anfiteatro.