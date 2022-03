Arena chiusa al pubblico martedì per interventi di restauro conservativo

Martedì 15 marzo l’Arena rimarrà chiusa al pubblico per consentire il proseguo degli interventi di restauro conservativo in corso d’opera.

Il Comune di Verona specifica che saranno invece regolarmente accessibili tutti i musei civici, in cui, oltre alle collezioni permanenti, è possibile ammirare le numerose mostre in corso. Tra queste: al Museo di Castelvecchio “Veritas filia Temporis e Madonna della Farfalla”. Un’esposizione in anteprima di due importanti opere che faranno parte della mostra “Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese” in programma alla Gran Guardia dal 13 maggio al 2 ottobre 2022.

Sempre a Castelvecchio, prorogata fino al 29 maggio, la mostra “Ritorno alla rappresentazione. Gli acquerelli di Francesco Arduini” a cura di Francesca Rossi, Ketty Bertolaso.

Alla GAM, invece, il pubblico sarà accolto dal rinnovato allestimento degli spazi e delle opere della collezione della Galleria, curato da Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo. Inoltre, sempre alla GAM, proseguono le esposizioni: “Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura”, a cura di Patrizia Nuzzo; “A e Z aspettano l'amore” di Alik Cavaliere; “Maternità” di Gaetano Previati.