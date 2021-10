Apertura straordinaria per Arena e Casa di Giulietta per la festa di Ognissanti

In occasione della festività di Ognissanti, che quest’anno cade nella giornata di lunedì, è stata prevista dal Comune di Verona un’apertura straordinaria dei due principali luoghi di visita della città, l’Anfiteatro Arena (che nell’ultimo fine settimana ha registrato 4830 ingressi) ed il cortile e la casa di Giulietta (che ne hanno segnati 2517).

La normale giornata di chiusura dei Musei Civici veronesi coincide quest'anno con la festività e quindi con il probabile afflusso di visitatori, per questo motivo Palazzo Barbieri hanno deciso per l'apertura straordinaria di Arena, cortile e casa di Giulietta, che risultano essere i luoghi più richiesti dai turisti.

Lunedì 1 novembre l’apertura al pubblico sarà effettuata con orario dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18.30.

Viene consigliata la prenotazione dei biglietti via on line su museiverona.com Possibilità di acquisto anche sul posto, al momento dell'ingresso.

Per consentire il riallestimento di alcune sale espositive, dal 2 al 4 novembre, la Galleria d’Arte Moderna - GAM effettuerà una chiusura temporanea al pubblico. Dal 5 novembre, con un rinnovato percorso di visita, la Galleria sarà di nuovo accessibile.