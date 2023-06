In via Doria nuova area riservata ai cani di piccola taglia: «Seguirà l'obbligo di patentino per chi possiede determinati cani»

I piccoli amici a quattro zampe da giovedì 1 giugno, a Verona, hanno un luogo tutto loro per abbeverarsi e stare in compagnia lontano dai pericoli. È stata infatti inaugurata ieri mattina una nuova porzione ricavata dall’area cani in via Andrea Doria. Come riferito dal Comune, si tratta di «uno spazio molto richiesto dai possessori dei loro amici di piccola taglia per separarli da quelli più grandi, evitando così spiacevoli inconvenienti».

È stato direttamente l'assessore alle strade, giardini e arredo urbano, Federico Benini, ha spiegare l'intervento: «È un’area molto richiesta non solo dai residenti del quartiere Saval ma anche di Borgo Milano e Navigatori perché mancava effettivamente uno spazio dedicato ai cani di piccola taglia. Con l’occasione è stata anche risistemata l’altra area cani adiacente, riservata alle taglie più grandi. In questo modo è stato completato un processo di riqualificazione di questa parte del quartiere, che ha riguardato anche l’installazione di panchine lungo la ciclabile, realizzata la settimana scorsa, e la sistemazione di due piazzali in via Euclide e via Sicilia, effettuata invece due settimane fa. Siamo molto contenti di continuare l’opera di sistemazione della nostra città», ha quindi concluso l'assessore Benini.

L’intervento, secondo quanto viene comunicato in una nota di Palazzo Barbieri, è stato eseguito dal Servizio Verde Pubblico e Arredo Urbano del Comune di Verona e rientra nei lavori di "Riqualificazione delle Aree verdi Comunali". Nello specifico è stata installata «una nuova recinzione», sono stati realizzati «un accesso carrabile e pedonale, per garantire gli interventi di manutenzione ed un facile ingresso ai frequentatori dell’area». È stata inoltre compiuta l’installazione di «una fontanella», di «un cestino porta rifiuti, di una panchina», nonché la «riqualificazione delle parti di recinzione ammalorate». L’intervento ha avuto un costo di «seimila euro».

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alle strade, giardini e arredo urbano Federico Benini, il consigliere comunale delegato alla Tutela del benessere degli animali Giuseppe Rea, il presidente della 3^ Circoscrizione Riccardo Olivieri e Luigi Fiorio dell’Ufficio giardini del Comune. Era presente anche il presidente Enpa Verona Romano Giovannoni. «Siamo molto soddisfatti per questo intervento - ha detto il consigliere Giuseppe Rea - che risponde alle esigenze espresse da molti cittadini, in particolare dai possessori dei cani di piccola taglia che spesso si trovano in difficoltà a relazionarsi con quelli più grandi, soprattutto se mal gestiti dai propri padroni. Questo è un primo intervento a cui ne seguiranno altri, come il patentino obbligatorio per chi possiede determinati cani, proprio per imparare a gestirli, perché possono diventare un pericolo non solo per altri animali ma anche per i cittadini».

Il presidente della 3^ Circoscrizione Riccardo Olivieri ha infine dichiarato: «Siamo contenti perché andiamo ad aumentare la fruibilità di quelle che sono le aree verdi della 3^ Circoscrizione, mettendo a disposizione un nuovo spazio per i nostri amici a quattro zampe più piccolini. Speriamo che adesso l’area venga usata secondo le nuove regole, e crediamo che possa essere uno spunto in più per la socializzazione nei nostri quartieri».