Straordinaria scoperta archeologica sotto l'ex cinema Astra: Verona come Pompei

Dopo 15 anni dalle prime indagini, si è tornato a scavare nell’interrato dell’ex cinema Astra, in via Oberdan 13 a Verona, nell’ambito del più vasto progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile avviato dai nuovi proprietari, confermando la straordinarietà del complesso di età romana imperiale, la cui funzione è ancora sconosciuta. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, ha comunicato in queste ore di aver indetto per giovedì una conferenza stampa di presentazione ufficiale dello straordinario rinvenimento archeologico verificatosi nell'interrato dell'ex cinema Astra di Verona.

Secondo quanto si apprende, infatti, sono stati «rinvenuti murature affrescate, impianti di riscaldamento sia a pavimento che a parete, pavimenti in cementizio decorati da tessere e crustae». Ma le sorprese non finiscono qui, poiché «anche all’ex cinema Astra, come anche in altri contesti cittadini, un incendio sembra aver messo fine alla frequentazione del complesso». La deduzione deriverebbe dall'osservazione di «resti crollati dei soffitti, un mobile di legno carbonizzato all’interno di un ambiente che ha conservato intatti, nonostante la distruzione, i magnifici colori delle pareti affrescate risalenti al II secolo».

Sarebbe proprio tutto ciò che avvicinerebbe il ritrovamento al di sotto dell'ex cinema Astra di Verona al sito archeologico di Pompei e ad altre città vesuviane: «Un evento calamitoso, in questo caso un incendio, ha segnato improvvisamente la fine del complesso, lasciando tracce».