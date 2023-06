Nuovi lavori di riqualificazione alla primaria di Arbizzano, il sindaco: «Riqualificazione funzionale per la sicurezza»

Secondo quanto annunciato dal Comune di Negrar di Valpolicella, la scuola primaria di Arbizzano, sarà ancora al centro di importanti interventi, dopo quelli relativi all’adeguamento sismico, agli spazi per attività didattiche, all’efficientamento energetico e all’eliminazione delle barriere architettoniche recentemente svolti.

«I lavori sull'edificio scolastico precedentemente finanziati sono completati, - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Bruno Quintarelli - e ci adoperiamo in questo periodo per completare alcune finiture, come tende e arredi, e per la sistemazione esterna del giardino. I nuovi interventi sono stavolta finalizzati a riqualificare gli ingressi carraio e pedonale della scuola spostando l’attuale cancello ora troppo vicino all’edificio, traslandolo di circa 10 metri per consentire alle scolaresche di sostare in sicurezza nella zona antistante, mantenendo e garantendo al contempo un adeguato distanziamento. L’attuale slargo esterno alla scuola, ora adibito a parcheggio, nella soluzione di progetto assumerà inoltre la dignità di luogo di relazione e di attesa per genitori e studenti in ingresso e uscita dal plesso».

In base a quanto si apprende, proprio questo spazio, ora semplicemente asfaltato, verrà infatti rialzato in quota per diminuirne la pendenza longitudinale e nobilitato con una pavimentazione in pietra di Prun. Verrà poi arricchito con due sedute in cemento resinato affiancate da fioriere contenute entro elementi in lamiera verniciata. Lo spazio pedonale di "piccola piazzetta" così ricreato verrà quindi raccordato al piano stradale con alcuni gradini e rampe per garantire la totale fruibilità, infrapponendo un nuovo marciapiede che si estenderà in continuità con il tronco più a monte, assumendone dimensioni e materiali di finitura.

«L’estensione del marciapiede - ha evidenziato ancora Quintarelli - si rende necessaria per definire il bordo stradale sud e il raccordo di innesto con via Montanari. Gli stalli di parcheggio verranno recuperati lungo il bordo strada e identificati con nuova segnaletica». Il Comune di Negrar ha rivelato che «l’importo complessivo è di euro 94.889,96 di cui 53.304,90 per lavori, 2.525,77 per oneri della sicurezza e 39.050,29 per somme a disposizione, totalmente finanziati dal fondo Covid 2021». La durata prevista dei lavori è di «75 giorni».

In merito ai nuovi lavori di riqualificazione della scuola il sindaco del Comune veronese, Roberto Grison, ha commentato: «L’intervento andrà a riqualificare l’intero fronte stradale dell’intero complesso, e darà compimento alle opere di ristrutturazione che hanno coinvolto recentemente la scuola, con una forte connotazione dell’ingresso, portato ad un linguaggio di contemporaneità e di funzionalità adeguata alle esigenze odierne anche in termini di sicurezza. Il ridisegno della zona d’ingresso - ha poi concluso il sindaco Grison - conferirà all’intero complesso un’immagine e una funzionalità completamente nuove migliorando al tempo stesso la qualità urbana, grazie alla modifica dell’immagine di degrado delle aree marginali alla strada».