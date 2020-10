Tamponi rapidi ai clienti Aquardens. Ingresso scontato a chi è negativo

Aquardens, in collaborazione con l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, prosegue il progetto «Acqua per la Vita» per tutelare la salute dei collaboratori e propri clienti. Il centro termale, non coinvolto dalle chiusure imposte dall'ultimo dpcm, si impegna a tracciare non solo i propri dipendenti e collaboratori, ma anche i clienti.

La disponibilità diffusa di un test diagnostico, con tampone rapido antigenico, diventa fondamentale per supportare i propri collaboratori e clienti nella diagnosi, prevenendo un'ulteriore diffusione del virus ed avvicinandosi sempre di più all'idea di parco Covid Free. E quindi, nei mesi di novembre e dicembre, chi acquisterà un ingresso al parco termale potrà volontariamente sottoporsi, prima dell'accesso, ad un tampone rapido (Test rapido Ict antigenico da tampone nasofaringeo - Panbio Covid-19 Abbott).

Da lunedì prossimo, 2 novembre, sarà possibile acquistare online e prenotare il tampone che verrà effettuato nell'Aquamedical di Aquardens. In caso di risultato negativo, nella stessa giornata il cliente Aquardens potrà accedere al centro termale in totale sicurezza e con uno sconto del 30% su qualsiasi tariffa d'ingresso da listino, godendo dei benefici del centro termale. «Le attività - concludono da Aquardens - vengono esercitate nel rispetto di tutti i protocolli e delle linee guida adottate dalle Regioni e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».