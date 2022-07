Dieci anni di Aquardens, il parco termale festeggia tutta l'estate un compleanno speciale

Ha dieci anni ma non li dimostra, Aquardens, che nel 2012 aprì i battenti con testimonial Cristina Chiabotto e per il decennale si è affidata all’immagine di Federica Pellegrini. Un’eccellenza italiana nel territorio veronese, un Parco Termale unico nel suo genere, che con i suoi 110mila mq di spazi suddivisi tra lagune termali, aree verdi e spiagge di finissima sabbia bianca, ha saputo coccolare in estate e in inverno milioni di persone, accogliendole in scenari sempre nuovi e con offerte e promozioni a misura di tutte le tasche.

«Dieci anni di Aquardens sono intensi da raccontare in poche parole - chiosa l’amministratore delegato Flavio Zuliani - siamo partiti da un campo di pesche e siamo arrivati al Parco Termale più grande d’Italia. È stata una grande sfida. riuscita grazie a idee, entusiasmo e fatiche. Aquardens è una realtà unica nel suo genere e meta di visite da tutta Europa. E’ una soddisfazione ma anche un impegno continuo, grazie al sostegno di una squadra di quasi 200 persone».

La festa quest’anno sarà organizzata in quattro date, dedicate agli elementi di Madre Natura: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Le serate a tema, che porteranno il visitatore in un viaggio unico nel suo genere, uniranno performance musicali, coreografiche, momenti di animazione e spettacolo e si terranno il 2 luglio (Aria), il 23 luglio (Acqua), il 6 agosto (Terra) e il 27 agosto (Fuoco).

Si inizia quindi sabato 2 luglio con uno spettacolo dedicato all’Aria, la cui direzione artistica è stata curata da Cristian De Leo, dj e cantante resident ad Aquardens e con gli artisti, oltre a Cristian De Leo, Max Stanzione - Dj, Matteo Righetti -Sassofonista, NG -Cantante, e gli Elementz Art Entertainment Performers, noti al pubblico internazionale per le loro performance spettacolari portate in scena nelle principali piazze europee.

L’evento inizierà alle 18.30 presso la Laguna esterna del Relax con dj set dalle note progressive-house suonate dal duo dj Cristian de Leo e Max Stanzione per riscaldare l’atmosfera e godersi un magico tramonto con un cocktail immersi nelle scenografiche lagune di Aquardens. Dalle 21.30 la serata si animerà con incredibili performers che attraverso una suggestiva coreografia aerea trasporteranno tutti gli ospiti nell’elemento aria a tutto tondo, per far loro vivere una serata di spettacolo unica e indimenticabile. La partecipazione ai quattro eventi è compresa nel biglietto di ingresso, per info e promozioni: www.aquardens.it.