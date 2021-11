AAAquardens, aspiranti comparse cercasi per il nuovo spot video al fianco di una star internazionale dell'acqua

«Sei un Aquardens Lover? Diventa star per un giorno!» Parte con questo claim la nuova campagna Aquardens, che prevede la realizzazione di spot e immagini per televisione, social e giornali con il coinvolgimento degli amanti più assidui del Parco come attori e comparse. A rappresentare l’immagine dell’azienda, il più grande Parco Termale d’Italia, con oltre 110 metri quadrati di lagune, aree benessere, ristoranti, bar in acqua e zone relax, una star internazionale nota a tutti per caparbietà, determinazione, energia ed impegno e soprattutto per il suo rapporto con l’Acqua, elemento che contraddistingue con la sua purezza Aquardens. L’azienda mantiene riserbo sul nome della testimonial, anche se un'ideuzza a tutti quanti noi in mente è già venuta, ma ci tiene soprattutto a coinvolgere il suo pubblico, che da sempre segue, frequenta, ama Aquardens con un affetto e una costanza tali da essersi trasformati in una vera e propria community.

«Aquardens rappresenta un’unicità nel panorama delle offerte legate al benessere in Italia e proprio per rappresentare questa unicità abbiamo scelto, per la prossima campagna nazionale, una testimonial dal valore unico e ineguagliabile, una vera e propria campionessa dell’acqua. – racconta la General Manager di Aquardens Federica Reani, che con il team marketing aziendale sta coordinando l’attività – La campagna spot, che prevede realizzazione di video per tv nazionali e locali, spot social e declinazione sui principali media nazionali e nei più strategici percorsi OOO, vedrà protagonisti non solo la testimonial, ma anche un gruppo di otto fortunati, selezionati tra tutti coloro che invieranno il materiale, che potranno raccontare l’Aquardens Experience in un momento di condivisione unico, divertente e che lascerà il segno».

Si apre quindi il casting, che durerà solo pochi giorni, per individuare gli otto Aquardens Lover e le altrettante comparse che saranno presenti nel Parco in date che verranno comunicate in seguito e che da gennaio 2022 saranno i nuovi volti di Aquardens su tv, social e pensiline di tutta Italia. «Un progetto che parla di eccellenza e benessere – racconta l’Amministratore Delegato Flavio Zuliani – temi che Aquardens da sempre vuole rappresentare. Per questo e per i grandi progetti che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi, abbiamo scelto di premiare la nostra community di Aquardens Lovers affiancandoli al grande nome che ci rappresenterà: perché solo chi ama Aquardens sa assaporarne la magia, l’unicità, diventando ambassador di una meravigliosa esperienza».

Per partecipare al casting bisogna inviare un video di 30 secondi in cui si parla della propria esperienza in Aquardens, con nome, cognome, età e luogo di provenienza a casting@aquardens.it. Le selezioni sono aperte fino a metà novembre.