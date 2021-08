Aquardens si prepara alla grande festa di Ferragosto: «Da noi accesso libero anche senza green pass»

Grandi preparativi ad Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, per la festa di Ferragosto. Dalle 17 in poi del 15 agosto il calendario prevede spettacoli musicali a tema anni 90 e vacanze di Natale, in un ironico excursus tra risate, luci e colori sgargianti. La sera, come di consueto, lo spettacolo pirotecnico colorerà il cielo di Pescantina, regalando a tutti gli ospiti un segnale di forza e fiducia verso il futuro.

«Aquardens oggi è pronta ad accogliere chiunque voglia trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento in totale sicurezza – spiega Flavio Zuliani, Amministratore Delegato della struttura – Infatti grazie agli ampi spazi esterni da noi è possibile venire anche senza green pass, godendo delle spiagge di sabbia bianca, dei bar e dei ristoranti a bordo piscina, del river di acqua termale, delle lagune e degli idromassaggi. Chi invece vuole godere anche della parte interna dovrà presentare il certificato verde oppure, in sua assenza, potrà effettuare comodamente il tampone presso la nostra struttura».